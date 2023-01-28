https://crimea.ria.ru/20230128/krymskie-vuzy-gotovy-podelitsya-avtorskim-po-1126607971.html
Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО
Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО
Вузы Крыма и Севастополя готовы поделиться специализированным программным обеспечением собственной разработки, чтобы пополнить ими новый общероссийский реестр... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T03:31
2023-01-28T03:31
2023-01-28T03:31
крым
севастополь
образование в крыму и севастополе
образование в россии
общество
наука и технологии
россия
кфу (крымский федеральный университет)
севастопольский государственный университет (севгу)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вузы Крыма и Севастополя готовы поделиться специализированным программным обеспечением собственной разработки, чтобы пополнить ими новый общероссийский реестр ПО, создать который призвали в Министерстве образования. РИА Новости Крым выяснял, на каких условиях они готовы это делать.Российское ПО для вузов: в чем проблема26 января замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова предложила создать единый в России реестр отечественного программного обеспечения для вузов. В него, по ее словам, должны войти как продукты IT-компаний, так и собственные разработки высших учебных заведений страны."Есть много примеров (программ – ред.), которые разработаны внутри вузов и пользуются популярностью в узких кругах, но могут стать полезны и другим вузам. Поэтому есть предложение сделать единый реестр таких преференциальных программных продуктов, которые могут обеспечить не только операционную деятельность вузов, но и специфическую деятельность научных организаций вузов", – сказала Кирьянова.Она отметила, что на адаптацию информационных систем внутри высших учебных заведений России ежегодно тратится порядка миллиарда рублей. При этом проведенная в 2022 году инвентаризация показала: у каждого вуза сегодня есть от двух до пяти зарубежных лицензий (на ПО), причем некоторые уже отозваны, тогда как "программное обеспечение до сих пор работает и является ключевым для информационных систем учреждения".По словам зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, все дело в нехватке денег. В некоторых вузах России переход на импортозамещение обеспечили собственные IT-команды, ряд других купили отечественный продукт, но есть и те, кому нечем за это заплатить. Преимущественно речь о региональных вузах, которые не являются участниками программы "Приоритет 2030" и не имеют "финансовой подпитки", отметила сенатор.При этом, по ее словам, существует ряд уникальных работ по химии, физике, высшей математике, где требуются отечественные программные разработки, которых"явно недостаточно". КФУ: базовый функционал будет бесплатнымВ Крымском федеральном университете им. Вернадского (КФУ) потенциально готовы быть полезными коллегам с материка. Но говорят, что разработок, которые могли бы быть использованы именно вузами, немного. Так как главный ориентир в последнее время – бизнес-продукты.Проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел объясняет: программа Минобраза "Приоритет 2030", участником которой является университет, направлена на то, чтобы вузы коммерциализировали свой интеллектуальный труд. В связи с этим преподаватели и научное сообщество "приземляются" на прикладные результаты труда: "не статьи писать, а создавать цифровые продукты" для удовлетворения прежде всего запросов региона.Что касается программ именно для цифровизации процессов внутри вуза, то в КФУ они тоже создаются и "проходят стадии апробации и доработки", уточнил проректор.При этом архитектура каждого ПО разрабатывается "под запрос" конкретного вуза. И если встанет вопрос о том, чтобы делиться подобным продуктом в общем реестре, нужно понимать, в каком формате это будет происходить и на каких условиях.При этом, добавил он, бесплатным может быть лишь некий базовый функционал, а за продвинутый нужно будет платить, поскольку это - интеллектуальный труд.СевГУ: можем сделать гигантские скидкиПо словам проректора по инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета Сергея Дудникова, в СевГУ "горячо поддержат" инициативу федерального министерства, "особенно если это будет сопровождаться какими-то субсидиями".Для понимания такой позиции он привел в пример минимальную цену недавно презентованного обновленного программного обеспечения GAMMA (программа по проектированию и моделированию сложных высокочастотных радиоэлектронных систем – ред.). "Его цена 5 миллионов рублей, и это дешевле импортных аналогов", – отметил ученый.Вуз также готов предложить программные обеспечения "по предотвращению кибератак на системы передачи данных и сотовые сети", добавил Дудников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать робототехнику Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет
https://crimea.ria.ru/20221125/mintsifry-rossiya-dostigla-tsifrovogo-suveriniteta-1125543139.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, наука и технологии, россия, кфу (крымский федеральный университет), севастопольский государственный университет (севгу)
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вузы Крыма и Севастополя готовы поделиться специализированным программным обеспечением собственной разработки, чтобы пополнить ими новый общероссийский реестр ПО, создать который призвали в Министерстве образования. РИА Новости Крым выяснял, на каких условиях они готовы это делать.
Российское ПО для вузов: в чем проблема
26 января замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова предложила создать единый в России реестр отечественного программного обеспечения для вузов. В него, по ее словам, должны войти как продукты IT-компаний, так и собственные разработки высших учебных заведений страны.
"Есть много примеров (программ – ред.), которые разработаны внутри вузов и пользуются популярностью в узких кругах, но могут стать полезны и другим вузам. Поэтому есть предложение сделать единый реестр таких преференциальных программных продуктов, которые могут обеспечить не только операционную деятельность вузов, но и специфическую деятельность научных организаций вузов", – сказала Кирьянова.
Она отметила, что на адаптацию информационных систем внутри высших учебных заведений России ежегодно тратится порядка миллиарда рублей. При этом проведенная в 2022 году инвентаризация показала: у каждого вуза сегодня есть от двух до пяти зарубежных лицензий (на ПО), причем некоторые уже отозваны, тогда как "программное обеспечение до сих пор работает и является ключевым для информационных систем учреждения".
По словам зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, все дело в нехватке денег. В некоторых вузах России переход на импортозамещение обеспечили собственные IT-команды, ряд других купили отечественный продукт, но есть и те, кому нечем за это заплатить. Преимущественно речь о региональных вузах, которые не являются участниками программы "Приоритет 2030" и не имеют "финансовой подпитки", отметила сенатор.
При этом, по ее словам, существует ряд уникальных работ по химии, физике, высшей математике, где требуются отечественные программные разработки, которых"явно недостаточно".
КФУ: базовый функционал будет бесплатным
В Крымском федеральном университете им. Вернадского (КФУ) потенциально готовы быть полезными коллегам с материка. Но говорят, что разработок, которые могли бы быть использованы именно вузами, немного. Так как главный ориентир в последнее время – бизнес-продукты.
Проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел объясняет: программа Минобраза "Приоритет 2030", участником которой является университет, направлена на то, чтобы вузы коммерциализировали свой интеллектуальный труд. В связи с этим преподаватели и научное сообщество "приземляются" на прикладные результаты труда: "не статьи писать, а создавать цифровые продукты" для удовлетворения прежде всего запросов региона.
Что касается программ именно для цифровизации процессов внутри вуза, то в КФУ они тоже создаются и "проходят стадии апробации и доработки", уточнил проректор.
При этом архитектура каждого ПО разрабатывается "под запрос" конкретного вуза. И если встанет вопрос о том, чтобы делиться подобным продуктом в общем реестре, нужно понимать, в каком формате это будет происходить и на каких условиях.
"Как только будут понятны требования к тому, как попасть в этот реестр, конечно, мы будем синхронизировать наши продукты, чтобы представить их там. Если будет предложена некая платформа, которая снимет барьер синхронизации, то можно будет без проблем пользоваться продуктами разных университетов, выбирая самые лучшие", – сказал Виталий Дятел.
При этом, добавил он, бесплатным может быть лишь некий базовый функционал, а за продвинутый нужно будет платить, поскольку это - интеллектуальный труд.
СевГУ: можем сделать гигантские скидки
По словам проректора по инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета Сергея Дудникова, в СевГУ "горячо поддержат" инициативу федерального министерства, "особенно если это будет сопровождаться какими-то субсидиями".
"Мы в любом случае будем этим заниматься на коммерческой, в первую очередь, основе. Если речь идет о том, чтобы были варианты облегченных, более дешевых или с большими скидками ПО для вузов. Если речь идет о том, что вузу это нужно в том числе для образовательного процесса, то мы можем сделать гигантские скидки – до 80%. При условии использования этого ПО только для вуза и только для учебного процесса", – сказал Дудников.
Для понимания такой позиции он привел в пример минимальную цену недавно презентованного обновленного программного обеспечения GAMMA (программа по проектированию и моделированию сложных высокочастотных радиоэлектронных систем – ред.). "Его цена 5 миллионов рублей, и это дешевле импортных аналогов", – отметил ученый.
Вуз также готов предложить программные обеспечения "по предотвращению кибератак на системы передачи данных и сотовые сети", добавил Дудников.
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