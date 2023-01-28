https://crimea.ria.ru/20230128/krymskie-vuzy-gotovy-podelitsya-avtorskim-po-1126607971.html

Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО

Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Крымские вузы готовы поделиться авторским ПО

Вузы Крыма и Севастополя готовы поделиться специализированным программным обеспечением собственной разработки, чтобы пополнить ими новый общероссийский реестр... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T03:31

2023-01-28T03:31

2023-01-28T03:31

крым

севастополь

образование в крыму и севастополе

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наука и технологии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вузы Крыма и Севастополя готовы поделиться специализированным программным обеспечением собственной разработки, чтобы пополнить ими новый общероссийский реестр ПО, создать который призвали в Министерстве образования. РИА Новости Крым выяснял, на каких условиях они готовы это делать.Российское ПО для вузов: в чем проблема26 января замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова предложила создать единый в России реестр отечественного программного обеспечения для вузов. В него, по ее словам, должны войти как продукты IT-компаний, так и собственные разработки высших учебных заведений страны."Есть много примеров (программ – ред.), которые разработаны внутри вузов и пользуются популярностью в узких кругах, но могут стать полезны и другим вузам. Поэтому есть предложение сделать единый реестр таких преференциальных программных продуктов, которые могут обеспечить не только операционную деятельность вузов, но и специфическую деятельность научных организаций вузов", – сказала Кирьянова.Она отметила, что на адаптацию информационных систем внутри высших учебных заведений России ежегодно тратится порядка миллиарда рублей. При этом проведенная в 2022 году инвентаризация показала: у каждого вуза сегодня есть от двух до пяти зарубежных лицензий (на ПО), причем некоторые уже отозваны, тогда как "программное обеспечение до сих пор работает и является ключевым для информационных систем учреждения".По словам зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, все дело в нехватке денег. В некоторых вузах России переход на импортозамещение обеспечили собственные IT-команды, ряд других купили отечественный продукт, но есть и те, кому нечем за это заплатить. Преимущественно речь о региональных вузах, которые не являются участниками программы "Приоритет 2030" и не имеют "финансовой подпитки", отметила сенатор.При этом, по ее словам, существует ряд уникальных работ по химии, физике, высшей математике, где требуются отечественные программные разработки, которых"явно недостаточно". КФУ: базовый функционал будет бесплатнымВ Крымском федеральном университете им. Вернадского (КФУ) потенциально готовы быть полезными коллегам с материка. Но говорят, что разработок, которые могли бы быть использованы именно вузами, немного. Так как главный ориентир в последнее время – бизнес-продукты.Проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел объясняет: программа Минобраза "Приоритет 2030", участником которой является университет, направлена на то, чтобы вузы коммерциализировали свой интеллектуальный труд. В связи с этим преподаватели и научное сообщество "приземляются" на прикладные результаты труда: "не статьи писать, а создавать цифровые продукты" для удовлетворения прежде всего запросов региона.Что касается программ именно для цифровизации процессов внутри вуза, то в КФУ они тоже создаются и "проходят стадии апробации и доработки", уточнил проректор.При этом архитектура каждого ПО разрабатывается "под запрос" конкретного вуза. И если встанет вопрос о том, чтобы делиться подобным продуктом в общем реестре, нужно понимать, в каком формате это будет происходить и на каких условиях.При этом, добавил он, бесплатным может быть лишь некий базовый функционал, а за продвинутый нужно будет платить, поскольку это - интеллектуальный труд.СевГУ: можем сделать гигантские скидкиПо словам проректора по инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета Сергея Дудникова, в СевГУ "горячо поддержат" инициативу федерального министерства, "особенно если это будет сопровождаться какими-то субсидиями".Для понимания такой позиции он привел в пример минимальную цену недавно презентованного обновленного программного обеспечения GAMMA (программа по проектированию и моделированию сложных высокочастотных радиоэлектронных систем – ред.). "Его цена 5 миллионов рублей, и это дешевле импортных аналогов", – отметил ученый.Вуз также готов предложить программные обеспечения "по предотвращению кибератак на системы передачи данных и сотовые сети", добавил Дудников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать робототехнику Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, севастополь, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, наука и технологии, россия, кфу (крымский федеральный университет), севастопольский государственный университет (севгу)