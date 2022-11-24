https://crimea.ria.ru/20221124/putin-poruchil-sozdat-zakonodatelnuyu-bazu-dlya-razvitiya-robototekhniki-1125531879.html

Путин поручил развивать робототехнику

Путин поручил развивать робототехнику - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Путин поручил развивать робототехнику

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Соответствующее... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T17:54

2022-11-24T17:54

2022-11-24T17:56

владимир путин (политик)

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Соответствующее заявление он сделал, выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Президент отметил, что в отрасли, которая занимается разработкой и производством промышленных роботов, "Россия сегодня еще отстает от некоторых стран"."В этой связи прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и их последующего внедрения", – сказал Путин.Он подчеркнул, что для успешной работы в этом направлении важно укреплять связь между наукой и бизнесом – действовать "в диалоге с исследователями, инженерами и технологическими компаниями".Кроме того, как и во всех технологических направлениях, "новые решения, меняющие мир", Россия сможет принимать в тесном сотрудничестве с коллегами из стран-партнеров, в том числе по Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС."Обязательно будем укреплять наше взаимодействие с нашими заинтересованными партнерами – со всеми, в том числе из БРИКС и ШОС. Проводить совместные исследовательские, образовательные программы, чтобы максимально использовать потенциал передовых технологий на благо нашей страны", – сказал президент.Он добавил, что некоторые документы о сотрудничестве уже подписаны, и работа в этом направлении будет продолжена.Площадками для специалистов разных областей и стран, по его словам, должны стать, в частности, подобные международные конференции. Две из них – по новым технологиям вычислений и передаче данных и по новым промышленным технологиям – должны пройти уже в следующем году. Соответствующие поручения Путин дал компаниям "Росатом", РЖД и Министерству промышленности, которые будут готовить их совместно с ведущими исследовательскими университетами и промышленными партнерами."Для этого предлагаю специальный инструмент – индекс интеллектуальной зрелости отраслей регионов и на его основе оценивать практические результаты работы каждого субъекта федерации", – заключил он.Ранее президент заявил о необходимости увеличения объемов финансирования IT-сферы в России.

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владимир путин (политик), наука и технологии