https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T16:38
2022-07-18T16:38
2022-07-18T16:43
образование в россии
владимир путин (политик)
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего. "По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", — сказал Путин.Ранее правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов. Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.
https://crimea.ria.ru/20220516/ostanovit-li-lgotnaya-ipoteka-migratsiyu-it-spetsialistov-iz-rossii--mnenie-1123246819.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в россии, владимир путин (политик), экономика, российская федерация (россия, рф)
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
Путин заявил о необходимости увеличить финансирование для подготовки IT-специалистов
16:38 18.07.2022 (обновлено: 16:43 18.07.2022)