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Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T16:38
2022-07-18T16:43
образование в россии
владимир путин (политик)
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего. "По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", — сказал Путин.Ранее правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов. Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.
https://crimea.ria.ru/20220516/ostanovit-li-lgotnaya-ipoteka-migratsiyu-it-spetsialistov-iz-rossii--mnenie-1123246819.html
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образование в россии, владимир путин (политик), экономика, российская федерация (россия, рф)
Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы

Путин заявил о необходимости увеличить финансирование для подготовки IT-специалистов

16:38 18.07.2022 (обновлено: 16:43 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбразовательный IT-проект
Образовательный IT-проект - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что требуется значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов (IT-специалистов — ред.). Правда, мы это уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно делать и дальше, и наращивать эти усилия, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, развития университетских кампусов, ремонта общежитий", — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего.
"По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", — сказал Путин.
Мужчина во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 20:16
Остановит ли льготная ипотека миграцию IT-специалистов из России – мнение
Ранее правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов. Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.
 
Образование в РоссииВладимир Путин (политик)ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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