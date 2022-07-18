https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html

Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы

Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы

Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T16:38

2022-07-18T16:38

2022-07-18T16:43

образование в россии

владимир путин (политик)

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Необходимо наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что без подготовки таких специалистов у России не будет технологического будущего. "По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", — сказал Путин.Ранее правительством России утверждены правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов. Она коснется мужчин моложе 27 лет с высшим образованием и стажем работы в отрасли не менее года, а также специалистов, работающих по профессии от года, при условии, что они окончили вуз за год до начала работы.

https://crimea.ria.ru/20220516/ostanovit-li-lgotnaya-ipoteka-migratsiyu-it-spetsialistov-iz-rossii--mnenie-1123246819.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, владимир путин (политик), экономика, российская федерация (россия, рф)