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Сирия официально признала КФУ – что это значит - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Сирия официально признала КФУ – что это значит
Сирия официально признала КФУ – что это значит - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Сирия официально признала КФУ – что это значит
Сирийская Арабская Республика официально признала Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T21:41
2023-03-31T21:41
кфу (крымский федеральный университет)
сирия
образование в крыму и севастополе
новости крыма
общество
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Сирийская Арабская Республика официально признала Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на советника ректора по международным связям Дия Кауд.Ранее сирийские студенты могли поступать в КФУ только на контрактной основе, теперь же они смогут учиться и бесплатно, по направлению Россотрудничества.Приказ о признании крымского вуза был подписан министром образования Сирии при содействии представительства Республики Крым при президенте РФ и посольства России в Сирии. Согласно документу, кроме КФУ, сирийская сторона признала еще четыре высших учебных заведения из Индии, Ливии, Турции и Египта.В марте прошлого года в Россотрудничестве сообщили о расширении квоты на обучение сирийских студентов с 500 человек до 759. Об этом руководитель агентства Евгений Примаков сообщил во время официальной встречи с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом.Теперь КФУ также сможет принимать на обучение граждан Сирии по этой квоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронь для медиков: как привлечь врачей в регионы - инициативаВ КФУ стало больше иностранных студентовВ Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование
https://crimea.ria.ru/20220524/zalozhniki-zapadnykh-sanktsiy-kak-zhivut-inostrannye-studenty-v-krymu-1123322166.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кфу (крымский федеральный университет), сирия, образование в крыму и севастополе, новости крыма, общество, в мире
Сирия официально признала КФУ – что это значит

Студенты из Сирии смогут учиться в Крымском федеральном университет на бесплатной основе

21:41 31.03.2023
 
© Dmitrij MakeevСкульптура В.И. Вернадского в Крымском федеральном университете
Скульптура В.И. Вернадского в Крымском федеральном университете
© Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Сирийская Арабская Республика официально признала Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на советника ректора по международным связям Дия Кауд.
Ранее сирийские студенты могли поступать в КФУ только на контрактной основе, теперь же они смогут учиться и бесплатно, по направлению Россотрудничества.
"В рамках прошлой рабочей поездки мы обсуждали этот вопрос с министерством образования Сирии и специалистами департамента международного сотрудничества. От представителей ведомства в марте был получен официальный документ, свидетельствующий о том, что теперь студенты из Сирии могут поступать в Крымский федеральный университет для обучения как на контрактной основе, так и на бюджетной" - сказал Дия Кауд.
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Приказ о признании крымского вуза был подписан министром образования Сирии при содействии представительства Республики Крым при президенте РФ и посольства России в Сирии. Согласно документу, кроме КФУ, сирийская сторона признала еще четыре высших учебных заведения из Индии, Ливии, Турции и Египта.
В марте прошлого года в Россотрудничестве сообщили о расширении квоты на обучение сирийских студентов с 500 человек до 759. Об этом руководитель агентства Евгений Примаков сообщил во время официальной встречи с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом.
Теперь КФУ также сможет принимать на обучение граждан Сирии по этой квоте.
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КФУ (Крымский федеральный университет)СирияОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаОбществоВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
21:59Главные новости Крыма: 31 марта
21:41Сирия официально признала КФУ – что это значит
21:23Главные события и заявления дня: 31 марта
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