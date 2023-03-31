https://crimea.ria.ru/20230331/siriya-ofitsialno-priznala-kfu--chto-eto-znachit-1127910376.html

Сирия официально признала КФУ – что это значит

Сирия официально признала КФУ – что это значит - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Сирия официально признала КФУ – что это значит

Сирийская Арабская Республика официально признала Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T21:41

2023-03-31T21:41

2023-03-31T21:41

кфу (крымский федеральный университет)

сирия

образование в крыму и севастополе

новости крыма

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119877994_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ea2613685715a956a8b972a449dd796f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Сирийская Арабская Республика официально признала Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на советника ректора по международным связям Дия Кауд.Ранее сирийские студенты могли поступать в КФУ только на контрактной основе, теперь же они смогут учиться и бесплатно, по направлению Россотрудничества.Приказ о признании крымского вуза был подписан министром образования Сирии при содействии представительства Республики Крым при президенте РФ и посольства России в Сирии. Согласно документу, кроме КФУ, сирийская сторона признала еще четыре высших учебных заведения из Индии, Ливии, Турции и Египта.В марте прошлого года в Россотрудничестве сообщили о расширении квоты на обучение сирийских студентов с 500 человек до 759. Об этом руководитель агентства Евгений Примаков сообщил во время официальной встречи с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом.Теперь КФУ также сможет принимать на обучение граждан Сирии по этой квоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронь для медиков: как привлечь врачей в регионы - инициативаВ КФУ стало больше иностранных студентовВ Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование

https://crimea.ria.ru/20220524/zalozhniki-zapadnykh-sanktsiy-kak-zhivut-inostrannye-studenty-v-krymu-1123322166.html

сирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), сирия, образование в крыму и севастополе, новости крыма, общество, в мире