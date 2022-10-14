https://crimea.ria.ru/20221014/bron-dlya-medikov-kak-privlech-vrachey-v-regiony---initsiativa-1124857566.html

Бронь для медиков: как привлечь врачей в регионы - инициатива

Бронь для медиков: как привлечь врачей в регионы - инициатива - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Бронь для медиков: как привлечь врачей в регионы - инициатива

Всероссийский союз пациентов выдвинул предложение предоставить бронь врачам, готовым работать в сельской местности, то же касается регионов, где наблюдается... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T07:01

2022-10-14T07:01

2022-10-14T07:01

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Всероссийский союз пациентов выдвинул предложение предоставить бронь врачам, готовым работать в сельской местности, то же касается регионов, где наблюдается максимальный дефицит врачей и среднего медперсонала. Об этом сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:По его данным, сегодня в регионах России дефицит врачебных кадров достигает 50%, в сельской местности - до 65% - это связано с низкой материальной мотивацией, большими нагрузками и рядом других факторов. Проблему усугубила пандемия - с ее начала профессию покинули около 100 тыс. врачей и около 300 тыс. медицинских сестер. В этой связи медикам необходимо создавать условия, чтобы сохранить медицину в регионах:"Именно сейчас есть возможность получить лишний мощный мотив для стимулирования работы врачей в удаленных территориях, сельских местностях и малых городах - ею надо воспользоваться. Надо по средствам брони создавать рабочие места, делать договоры на пять лет, давать соцпакеты и жилье. У нас уже есть программы по привлечению медиков в регионы. Нужно дополнительно принять позицию, что там есть бронь. И я считаю, что проблемы с обеспеченностью кадрами мы решим быстро", - убежден Власов.Ранее департамент здравоохранения Севастополя сообщил о том, что около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жилье. Власти Крыма также сообщали о нехватке в республике примерно 600 узких медицинских специалистов и 1,5 тыс. сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, несмотря на реализацию в регионе социальных программ поддержки приезжих специалистов.

https://crimea.ria.ru/20220429/v-krymu-sozdadut-birzhu-kadrov-dlya-meditsiny-1123094749.html

https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии