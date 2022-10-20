https://crimea.ria.ru/20221020/v-kfu-stalo-bolshe-inostrannykh-studentov-1124985395.html
В КФУ стало больше иностранных студентов
В КФУ стало больше иностранных студентов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В КФУ стало больше иностранных студентов
Санкционная политика и ряд ограничений в отношении жителей России и Республики Крым не напугали абитуриентов, желающих получить диплом российского образца. В... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T07:36
2022-10-20T07:36
2022-10-20T07:36
кфу (крымский федеральный университет)
общество
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111748/01/1117480142_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6eb462ff9b34684c536a452f4404c95a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Санкционная политика и ряд ограничений в отношении жителей России и Республики Крым не напугали абитуриентов, желающих получить диплом российского образца. В Крымском федеральном университете набор 2022-2023 учебного года превысил показатели прошлого года на 800 человек. Об этом рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко."В Крымском федеральном университете обучается 2750 студентов из 67 стран, это больше, чем в прошлом году, несмотря на те факторы, которые неблагоприятно влияют на развитие культурных, международных образовательных программ. Тем не менее, мы движемся вперед", – сказал Юрченко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым..За последние 60 лет крымские вузы обучили более 25 тысяч человек из разных стран. Сегодня студенческое сообщество в республике представляют молодые специалисты из стран Азии, Ближнего Востока и стран постсоветского пространства.В свою очередь, Юрченко отметил, что спросом среди иностранных абитуриентов пользуются гуманитарные дисциплины, такие как филология и политология, а также технические и строительные специальности. В тоже время большинство абитуриентов поступают в медицинскую академию имени Георгиевского КФУ."Несомненно высоким спросом пользуются медицинские специальности, в частности лечебное дело. Наибольшее количество иностранных студентов обучается в нашей медакадемии. Только из Индии 1950 человек, еще около 250 из других стран", – уточнил он.По словам Юрченко, российское образование достаточно высоко ценится за рубежом, и студенты могут применить свои знания как в России, так и на родине."Более миллиона выпускников крымских и российских вузов работают за границей, и это большой корпус наших друзей, союзников, послов нашей культуры. Это количество мы намерены умножать", – отметил проректор.Понимая с какими специфическими сложностями могут сталкиваться иностранные студенты в текущей международной обстановке, КФУ идет навстречу обучающимся предоставляя льготные условия для оплаты обучения, по некоторым направлениям подготовки – возможность изучать материал в онлайн-формате.Ранее иностранцы рассказали, почему выбирают Крым для получения российского образования.
https://crimea.ria.ru/20220918/kak-zhivet-gosuniversitet-melitopolya-v-novykh-usloviyakh-1124532714.html
https://crimea.ria.ru/20220812/kfu-stal-partnerom-gosuniversiteta-melitopolya-chto-predlozhat-studentam-1124139672.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111748/01/1117480142_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b75601b582eed8aca89fb5fd947f9ffa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кфу (крымский федеральный университет), общество, образование в крыму и севастополе
В КФУ стало больше иностранных студентов
Проректор Юрченко: в этом году в КФУ обучается на 800 студентов больше, чем в прошлом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Санкционная политика и ряд ограничений в отношении жителей России и Республики Крым не напугали абитуриентов, желающих получить диплом российского образца. В Крымском федеральном университете набор 2022-2023 учебного года превысил показатели прошлого года на 800 человек. Об этом рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко.
"В Крымском федеральном университете обучается 2750 студентов из 67 стран, это больше, чем в прошлом году, несмотря на те факторы, которые неблагоприятно влияют на развитие культурных, международных образовательных программ. Тем не менее, мы движемся вперед", – сказал Юрченко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым..
За последние 60 лет крымские вузы обучили более 25 тысяч человек из разных стран. Сегодня студенческое сообщество в республике представляют молодые специалисты из стран Азии, Ближнего Востока и стран постсоветского пространства.
"Иностранных студентов стало немножко меньше, на несколько десятков, совсем недавно. И мы этому очень рады. Все потому, что обучающиеся у нас из Луганской и Донецкой Народных Республик, стали нашими соотечественниками и утратили статус иностранцев", – добавил начальник Управления международной деятельности вуза Александр Мащенко.
В свою очередь, Юрченко отметил, что спросом среди иностранных абитуриентов пользуются гуманитарные дисциплины, такие как филология и политология, а также технические и строительные специальности. В тоже время большинство абитуриентов поступают в медицинскую академию имени Георгиевского КФУ.
"Несомненно высоким спросом пользуются медицинские специальности, в частности лечебное дело. Наибольшее количество иностранных студентов обучается в нашей медакадемии. Только из Индии 1950 человек, еще около 250 из других стран", – уточнил он.
По словам Юрченко, российское образование достаточно высоко ценится за рубежом, и студенты могут применить свои знания как в России, так и на родине.
"Более миллиона выпускников крымских и российских вузов работают за границей, и это большой корпус наших друзей, союзников, послов нашей культуры. Это количество мы намерены умножать", – отметил проректор.
Понимая с какими специфическими сложностями могут сталкиваться иностранные студенты в текущей международной обстановке, КФУ идет навстречу обучающимся предоставляя льготные условия для оплаты обучения, по некоторым направлениям подготовки – возможность изучать материал в онлайн-формате.
Ранее иностранцы рассказали
, почему выбирают Крым для получения российского образования.