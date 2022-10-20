https://crimea.ria.ru/20221020/v-kfu-stalo-bolshe-inostrannykh-studentov-1124985395.html

В КФУ стало больше иностранных студентов

В КФУ стало больше иностранных студентов - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В КФУ стало больше иностранных студентов

Санкционная политика и ряд ограничений в отношении жителей России и Республики Крым не напугали абитуриентов, желающих получить диплом российского образца. В... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T07:36

2022-10-20T07:36

2022-10-20T07:36

кфу (крымский федеральный университет)

общество

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Санкционная политика и ряд ограничений в отношении жителей России и Республики Крым не напугали абитуриентов, желающих получить диплом российского образца. В Крымском федеральном университете набор 2022-2023 учебного года превысил показатели прошлого года на 800 человек. Об этом рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко."В Крымском федеральном университете обучается 2750 студентов из 67 стран, это больше, чем в прошлом году, несмотря на те факторы, которые неблагоприятно влияют на развитие культурных, международных образовательных программ. Тем не менее, мы движемся вперед", – сказал Юрченко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым..За последние 60 лет крымские вузы обучили более 25 тысяч человек из разных стран. Сегодня студенческое сообщество в республике представляют молодые специалисты из стран Азии, Ближнего Востока и стран постсоветского пространства.В свою очередь, Юрченко отметил, что спросом среди иностранных абитуриентов пользуются гуманитарные дисциплины, такие как филология и политология, а также технические и строительные специальности. В тоже время большинство абитуриентов поступают в медицинскую академию имени Георгиевского КФУ."Несомненно высоким спросом пользуются медицинские специальности, в частности лечебное дело. Наибольшее количество иностранных студентов обучается в нашей медакадемии. Только из Индии 1950 человек, еще около 250 из других стран", – уточнил он.По словам Юрченко, российское образование достаточно высоко ценится за рубежом, и студенты могут применить свои знания как в России, так и на родине."Более миллиона выпускников крымских и российских вузов работают за границей, и это большой корпус наших друзей, союзников, послов нашей культуры. Это количество мы намерены умножать", – отметил проректор.Понимая с какими специфическими сложностями могут сталкиваться иностранные студенты в текущей международной обстановке, КФУ идет навстречу обучающимся предоставляя льготные условия для оплаты обучения, по некоторым направлениям подготовки – возможность изучать материал в онлайн-формате.Ранее иностранцы рассказали, почему выбирают Крым для получения российского образования.

https://crimea.ria.ru/20220918/kak-zhivet-gosuniversitet-melitopolya-v-novykh-usloviyakh-1124532714.html

https://crimea.ria.ru/20220812/kfu-stal-partnerom-gosuniversiteta-melitopolya-chto-predlozhat-studentam-1124139672.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), общество, образование в крыму и севастополе