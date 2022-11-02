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КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды
КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды - РИА Новости Крым, 02.11.2022
КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды
Крымский федеральный университет будет сотрудничать с Мелитопольским государственным университетом в области изучения и сохранения биоразнообразия Сивашского... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T07:28
2022-11-02T07:28
2022-11-02T07:28
кфу (крымский федеральный университет)
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет будет сотрудничать с Мелитопольским государственным университетом в области изучения и сохранения биоразнообразия Сивашского региона. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.Сивашский регион - важнейшая природная территория Азово-Черноморского экологического коридора. И одним из перспективных совместных межвузовских проектов, по мнению крымских специалистов, может стать изучение лесного массива Алтагир.Также в ходе встречи представители учебных учреждений обсудили вопрос создания межведомственной структуры по разработке и внедрению оперативных действий для охраны и управления природными ресурсами Сивашского региона."Но для выполнения комплексных исследований необходимо определить ведущие научные и природоохранные учреждения, а также сформировать рабочие группы с профильными специалистами в данных областях", – добавил Самохин.
https://crimea.ria.ru/20220918/kak-zhivet-gosuniversitet-melitopolya-v-novykh-usloviyakh-1124532714.html
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кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, новые регионы россии
КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды
КФУ и Мелитопольский университет совместно займутся охраной окружающей среды
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Крымский федеральный университет будет сотрудничать с Мелитопольским государственным университетом в области изучения и сохранения биоразнообразия Сивашского региона. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.
Сивашский регион - важнейшая природная территория Азово-Черноморского экологического коридора. И одним из перспективных совместных межвузовских проектов, по мнению крымских специалистов, может стать изучение лесного массива Алтагир.
"На его территории произрастает более 50 видов деревьев и кустарников и 500 видов цветочных и травянистых растений. Кроме того, в Алтагирском заказнике можно встретить 274 вида птиц, 15 из них охраняются Международным союзом охраны природы, а 44 являются краснокнижными", - рассказал президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.
Также в ходе встречи представители учебных учреждений обсудили вопрос создания межведомственной структуры по разработке и внедрению оперативных действий для охраны и управления природными ресурсами Сивашского региона.
"Но для выполнения комплексных исследований необходимо определить ведущие научные и природоохранные учреждения, а также сформировать рабочие группы с профильными специалистами в данных областях", – добавил Самохин.