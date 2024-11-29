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Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6 - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6
Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6 - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6
Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией, заявил глава MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже, трансляцию вело агентство... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T20:40
2024-11-29T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией, заявил глава MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже, трансляцию вело агентство Reuters.Мур призвал союзников по НАТО сохранить и усилить поддержку Киева, утверждая, что победа Москвы якобы "станет непосредственной угрозой для безопасности" Запада.Он также указал на опасения из-за "роста угроз" со стороны Китая, Ирана и КНДР.В октябре прошлого года издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что в СБУ создали Шестое управление для сотрудничества с MI6. В ее задачи якобы вошли "активные меры против России".Незадолго до этого бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу The Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Пятое управление контрразведки в составе СБУ создали в 2015 году — уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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в мире, политика, новости, украина, новости сво
Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6

Глава MI-6 Мур: британские спецслужбы помогают Украине

20:40 29.11.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Британские спецслужбы помогают Украине в конфликте с Россией, заявил глава MI6 Ричард Мур на выступлении в посольстве в Париже, трансляцию вело агентство Reuters.

"После (Второй мировой — ред.) войны Управление специальных операций (SOE) слилось с Секретной разведывательной службой (SIS). Мы ценим наше наследие секретных операций, которое мы поддерживаем, помогая Украине сопротивляться", — сказал он.

Мур призвал союзников по НАТО сохранить и усилить поддержку Киева, утверждая, что победа Москвы якобы "станет непосредственной угрозой для безопасности" Запада.
Он также указал на опасения из-за "роста угроз" со стороны Китая, Ирана и КНДР.
В октябре прошлого года издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что в СБУ создали Шестое управление для сотрудничества с MI6. В ее задачи якобы вошли "активные меры против России".
Незадолго до этого бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу The Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Пятое управление контрразведки в составе СБУ создали в 2015 году — уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.
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