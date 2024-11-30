https://crimea.ria.ru/20241130/kakaya-budet-pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-oseni-1142224077.html

Какая будет погода в Крыму в последний день осени

Какая будет погода в Крыму в последний день осени - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Какая будет погода в Крыму в последний день осени

В субботу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдет... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T00:01

2024-11-30T00:01

2024-11-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184191_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b86028f2f7eaeaf7a824627302ea9b32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, в горах мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, в Евпатории - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем +8...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр