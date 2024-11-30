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Какая будет погода в Крыму в последний день осени - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Какая будет погода в Крыму в последний день осени
Какая будет погода в Крыму в последний день осени - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Какая будет погода в Крыму в последний день осени
В субботу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдет... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T00:01
2024-11-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, в горах мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, в Евпатории - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем +8...+11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какая будет погода в Крыму в последний день осени

Погода в Крыму в субботу

00:01 30.11.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Феодосии
Осень в Феодосии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, в горах мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7; днем +6…+11, в горах 0…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, в Евпатории - переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем +8...+11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какая будет погода в Крыму в последний день осени
00:00Какой сегодня праздник: 30 ноября
22:58Удар по Ростовской области и трусливые депутаты в Киеве: главное за день
22:32ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
22:11В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу
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20:40Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6
20:20Как российское оружие рушит традиционный мир европейцев
20:08В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий
19:37Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря
19:09Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных
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