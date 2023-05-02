https://crimea.ria.ru/20230502/veteranov-spetsoperatsii-besplatno-nauchat-novym-professiyam-1128472661.html
Участников спецоперации бесплатно научат новым профессиям
Участников спецоперации бесплатно научат новым профессиям - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Участников спецоперации бесплатно научат новым профессиям
Участники спецоперации и члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить новые профессии. Такое постановление подписал глава российского правительства... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T10:56
2023-05-02T10:56
2023-05-02T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Участники спецоперации и члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить новые профессии. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.Участники СВО и члены семей погибших"Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий", - сказано в сообщении.Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет. Подать заявку можно на портале "Работа России".Субсидии и грантыУточняется, что затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов, а работодатели за трудоустройство каждого такого гражданина получат субсидии, равные трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов."Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев", - уточнили в пресс-службе.Для получения господдержки работодателю нужно обратится в службу занятости, подать заявление в Социальный фондочно или через систему "Соцстрах".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства РоссииГосдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданстваЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение
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россия, михаил мишустин, правительство россии, общество, соцзащита, сво, новости, закон и право, рынок труда, трудоустройство
Участников спецоперации бесплатно научат новым профессиям
Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно переобучиться новым профессиям
10:56 02.05.2023 (обновлено: 12:17 02.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Участники спецоперации и члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить новые профессии. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
Участники СВО и члены семей погибших
"Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий", - сказано в сообщении.
Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет. Подать заявку можно на портале "Работа России".
Субсидии и гранты
Уточняется, что затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов, а работодатели за трудоустройство каждого такого гражданина получат субсидии, равные трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов.
"Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев", - уточнили в пресс-службе.
Для получения господдержки работодателю нужно обратится в службу занятости, подать заявление в Социальный фондочно или через систему "Соцстрах".
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