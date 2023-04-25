https://crimea.ria.ru/20230425/zakon-o-feykakh-ob-uchastnikakh-svo-neobkhodimo-uzhestochit--mnenie-1128338439.html

Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение

Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение

Журналисты и другие специалисты, которые работают в зоне спецоперации и на освобожденных территориях новых регионов РФ должны быть защищены законом от фейков и... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T08:06

2023-04-25T08:06

2023-04-25T08:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Журналисты и другие специалисты, которые работают в зоне спецоперации и на освобожденных территориях новых регионов РФ должны быть защищены законом от фейков и оскорблений точно так же, как военнослужащие и другие участники СВО. Кроме того, для отражения атак ЦИПСО необходимо создать информационный штаб, а о подвигах современных героев – снимать хорошее кино. Об этом и том, как работают "безбашенные в позитивном смысле" журналисты из новых регионов России, в интервью РИА Новости Крым рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Подвиги в зоне СВО достойны не только наград– Александр Александрович, Орден Мужества – очень высокая награда, достойная людей, которым она вручена. Для вас этот орден что значит и что символизирует прежде всего?– Безусловно, это высокая награда, большая честь. И это напоминание о ежедневном подвиге, который совершают жители новых регионов нашей страны, где я с июля работаю. Мы с командой уже очень много сделали в Херсонской и Запорожской областях. И все это происходит, к сожалению, с риском для жизни.Конкретно о ситуации, связанной с наградой. Это была поздняя октябрьская эвакуация из Херсона. Мы тогда вывозили журналистов и их семьи, эвакуировали технику, оборудование, созданную мной телерадиокомпанию "Таврия". Наша колонна была обстреляна ВСУ по наводке – это совершенно очевидно. Пришлось, как говорят, открыть в себе навыки экстренной эвакуации и организации спасения людей на месте. Никому подобного опыта не пожелаю приобретать.Я был в голове колонны, мы шли по понтонной переправе, и HIMARS уничтожил понтон в 10 метрах перед моей машиной. А дальше пришлось спасать раненых, выводить женщин и детей вывозить. В общем, много всего.Бог управил, отвел. Значит, как в таких случаях говорят: есть еще важные задачи, которые нужно выполнить. В минуты, когда настроение получше, я говорю о том, что, конечно, не только надо документальную или художественную книгу написать – будут силы и возможности, обязательно постараюсь и фильм об этом снять.Это вообще любимая мной тема – о том, что художественное кино, ориентированное в том числе на молодежь, на подростков, должно создаваться по принципу здесь и сейчас. То есть снимать нужно о том, что происходит вокруг нас. Можно, конечно, сделать кино или сериал спустя 20 или 30 лет после специальной военной операции. Но по горячим следам лучше, потому что острее ощущения, воспоминания, помнишь все детали.У нас, к сожалению, с 2014 года, по моим подсчетам, вышло всего семь фильмов, которые рассказывали и про воссоединение с Крымом, и про ситуацию в Донбассе. Причем из этих картин максимум две или три были госзаказом. Мы знаем, что как комедия позиционируется "Крымский мост" (комедийная мелодрама "Крымский мост. Сделано с любовью" – ред.). Был еще фильм "Крым", "Донбасс. Окраина" и несколько частных.Я потом посмотрел: на Украине за этот же период вышло 25 разного рода пропагандистских лент художественного кино, включая сериалы. Если мы не будем рассказывать реальную картину, показывать ее людям и делать это увлекательно, живо, интересно, значит, это сделают за нас.Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионамиПора будить "спящих" в культуре России – Тут хочется понять, почему мы этого не делаем. У нас ведь все вышло и с субсидированием, и с грантами на несколько иной уровень в государстве. Сейчас можно получить поддержку под эти цели – выделение средств идет. Но темы не касаются. Может, боятся как-то не так ее осветить?– А у нас таких боязливых очень много. Сериал "Спящие", который Юрий Быков снял по сценарию Сергея Минаева, он не художественный, а документальный. Очень много спящих, очень много молчащих, испуганных деятелей культуры, шоу-бизнеса, медиа-бизнеса. И вы правильно сказали: они боятся, что сейчас высунутся, ярко заявят о себе, а потом, когда, как они думают, все вернется обратно, с них спросят и не пустят больше в какой-нибудь Куршавель или на распродажи в Европу. Поэтому они лучше не будут ничего делать: время еще не пришло, страсти должны улечься, все должно успокоиться.– Кстати, о Крыме тоже так говорили, когда зашел разговор, почему ничего не снято о воссоединении Крыма с Россией. Говорили, что надо, чтоб еще несколько лет прошло.– Мы с вами поскольку журналисты, медийщики, можем таких "отмазок" накидать огромное количество. Почему должно улечься? Что? Для чего? Конечно, нет. Нужно все рассказывать.И пусть это будет в режиме приключенческого кино, даже с элементами юмора. Но это должно быть интересно, увлекать, затягивать. Вести работу по формированию общественного мнения с помощью игровых методов и методик силами и средствами массовой культуры – жизненно необходимо.Но при этом должна быть жесткость, в плане того, что должно быть квотирование, госзаказ. Например, спустить план – снять за этот год пять фильмов, посвященных Донбассу, специальной военной операции, воссоединению Крыма и, может быть, событиям в Сирии. Кстати, про Сирию сняли несколько фильмов хороших.– Да, один из них в Крыму, кстати, снимали.– На самом деле, они все разные, но все так или иначе берут за душу и трогают. Один, с Александром Робаком, меня вообще за живое задел. Но можем, мы можем делать! Поставьте задачу мастерам культуры.Рано повзрослевшие и "позитивно безбашенные"– Относительно СМИ. Как найти молодых и активных для работы в новых регионах, кто они?– Мы еще в прошлом году запустили проект "Медиаволонтеры", и в этом году я буду его расширять. Приезжают, что называется, из большой России наши с вами коллеги, в том числе и преподаватели, для того, чтобы помогать воспитывать, образовывать журналистские кадры, особенно в совсем новых регионах – Херсонской и Запорожской областях.В прошлом году в Херсоне мы открывали медиашколу с Кириллом Стремоусовым, много там проводили занятий. В этом году хочу опять же масштабировать – сделать медиашколу новых регионов.У меня по всем регионам есть сейчас и ученики, и ученицы, уже молодые коллеги, с которыми я познакомился в процессе. Я в их воспитании участия не принимал, но везде это совершенно удивительные ребята, девчонок очень много. С горящими глазами, отважные. Вот в Луганске Маша Карпова, ей 20 лет, она военкор ГТРК ЛНР. Молодые, отважные в Донецке на канале "Юнион" – есть там несколько парней, но вообще это практически женский коллектив, совершенно безбашенный, в самом позитивном смысле этого слова.Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь – Вы себе можете представить такую же 17-18-летнюю москвичку?– Практически нет. – А в чем разница? Те повзрослели раньше?– Во-первых, повзрослели. Во-вторых, как мы говорим, они (москвичи – ред.) родились с золотой ложкой во рту или с серебряной – у них все есть. Они считают, что им открыты все пути. А здесь сейчас потрясающий социальный лифт работает.Вот в Херсонской области Влада Луговская, ей шестнадцать. Она в 15,5 лет пришла на создающийся канал "Таврия" и каждый день отважно была в кадре, хотя ей поступали угрозы. Мирослава Бутенко, 17 сейчас, стала работать с нами, когда ей было 16 лет, в Запорожской области, – аналогичная история. Оля Тетеря, 19 лет, Херсонская область, – это полностью наша воспитанница. Она как раз в эту медиашколу пришла, закончила, лучшая ее выпускница. Работает, попадала уже под обстрелы.Конечно, они взрослеют в таких ситуациях. Ну, представляете, та же Влада, помимо всех угроз и прочего, провела ночь под мостом, когда осколок прилетел ей в грудь, а она не дрогнула там, не плакала, а в последний момент подошла и говорит: "Ну вот, Сан Саныч, вы тут уже все более-менее навели порядок, а вы знаете, мне кажется, меня ранили, вот тут у меня кровь сочится по свитеру".Потрясающая молодежь. И не только молодежь. Такие люди – я всегда об этом говорю – в наших новых регионах, включая Крым и Севастополь, которые учат жителей так называемой большой России любви к Отчизне, к Отечеству. Мы с них берем пример.У нас в Херсонской области Юля Осипко, программный директор на "Таврии". Год назад она вообще была человек далекий от журналистики и телевидения, из другого мира. Пришла на создающийся канал, прошла экспресс-обучение, вникла в программирование канала – директор. Стала корреспондентом, ведущей. Все главные программы ведет она, в том числе регулярное интервью с Владимиром Васильевичем Сальдо. Он всегда приходит к ней, потому что она житель, она взрослый человек, она задает глубокие вопросы от имени людей, которые хотят разобраться.И у нее на фоне этого столько было проблем с родными, которые ее тогда не поддержали. Ее машину изрешетило во время обстрела. К сожалению, в этой машине одного человека убило, двоих ранило, а Юля чудом осталась цела. Она в эту машину посадила женщин, детей, села за руль и на ободах – все колеса были пробиты и спущены – выехала и спасла людей. Награждена указом президента за свой героизм. Сейчас она заявилась на праймериз, будет баллотироваться на осенних выборах в депутаты Херсонской области.И когда ты смотришь, как люди раскрываются, то понимаешь, что хочется до их уровня подтянуться, до уровня этого самопожертвования, любви к людям и своей стране. Потрясающе. Я одной из своих миссий считаю сделать так, чтобы вся Россия и весь мир знали, какие герои каждый день сражаются за мирную жизнь, за свое будущее в четырех новых субъектах.О "перепрошивке" журналистов и борьбе с фейками ЦИПСО – В новых субъектах особая роль телевидения, там еще сложнее. Как вообще люди "перепрошиваются" в лучшем смысле этого слова?– Мы учим каждый день, показываем, объясняем. Недаром мы организовали кафедру, и она работает в Херсонском государственном университете – журналистики и медиакоммуникаций. Это настолько взбесило наших врагов, что через 12 дней после старта учебного года пытались взорвать Татьяну Юрьевну Тамилину – ректора Херсонского госуниверситета.Вам говорю секрет – это наш с вами эксклюзив: в мае выйдет учебник, который мы подготовили в Херсонском университете, основной автор я. Называется он "Настоящая российская журналистика для новых регионов". 330 страниц. Серьезное издание о том, что такое журналистика в России, какой она должна быть и какая она есть у нас. Для того, чтобы абитуриенты, студенты, аспиранты, преподаватели и сами журналисты четырех наших новых субъектов РФ поняли насколько это далеко от украинской пропаганды.Что касается воплей ЦИПСО. Вот мы с вами обсудили молодежь, тех же девчонок, которые у нас работают, и я читаю абсолютно фейковое НКО из Франции, которое постоянно рассказывает, как у нас нет свободы слова. Выпустили целый доклад про меня, где 10 % правды, остальное – ложь. Включая то, что "Малькевич привлекает несовершеннолетних к работе", чуть ли не заставляет Владу и Мирославу работать за еду, держит их в клетке и т.д. и т.п.Видел такое с подачей "Малькевич, конечно, герой СВО, но давайте разберемся, есть ли у него скелеты в шкафу?" И начинают перестирывать какое-то грязное белье, звонят моим старым друзьям, знакомым. То есть это еще одна технология, потому что справиться так не могут – остается или террор, или вот такой террор информационный, через грязь и заказуху, и всяких деятелей. В последнюю неделю пошла целая волна, подключились эти все "репортеры без границ". Куча публикаций. Естественно, в укроСМИ это с разными оскорблениями в адрес и журналистов новых регионов. Спущены серьезные средства в так называемые региональные российские помойки. – А почему мы так не работаем, нам нельзя? Мы знаем, что это аморально, но, может, на войне все средства хороши?– На войне все средства хороши, и я считаю, что мы должны быть жесткими. Не надо опускаться "до их уровня". Просто сделайте неотвратимое жестокое и публичное наказание для тех, кто участвует в подобных игрищах и их поддерживает.Как наказывать за фейки о журналистах в зоне СВО- У нас принят закон, жесткий, не только про фейки об армии, но и о дискредитации участников СВО. Вопрос такой наивный: а участники СВО – это кто?- Понятно, что это военнослужащие, участники добровольческих формирований. У них есть либо военный билет, либо справка, что они с такого-то по такое-то в таком-то подразделении. Хорошо.А, например, приехавшие работать в новые регионы из того же Крыма блестящие, мужественные чиновники или журналисты – они, получается, не участники СВО? Например, бывший глава Союза журналистов Крыма работает в Запорожской области чуть ли не с первых дней, рискует жизнью. Понимаете? Огромное количество специалистов: врачи, учителя, чиновники, журналисты.– И на этих людей идет колоссальное давление.- Да, угрозы. Они попадают под обстрелы, становятся жертвами терактов. Я был в Бердянске в Запорожской области, вручал приз Союза журналистов России и членский билет СЖР Павлу Ищуку – он год выпускал там городское интернет-издание. УкроСМИ выкатили кучу хамских публикаций по поводу нашей встречи, но дело не в этом: в прошлом году осенью Павла взорвали. Нога пострадала очень серьезно, он еле ходит сейчас, долгий процесс реабилитации.Вот он – участник СВО, и он пострадавший. Но у него нет справки с печатью, что он участник. А значит, любая, простите, мразь может писать о нем гадости и не попадет под действие закона!Обращаюсь как журналист к депутатам Думы. Ребята, посмотрите, как можно это дело подправить! Потому что иначе у нас бойцов оскорблять нельзя, а всех остальных, в том числе раненых, можно поливать как угодно.Настоящая горькая правда и цели на информационном фронте– Крым и другие новые территории уже несколько месяцев находятся под активным информационным давлением: Украина каждый день говорит о новых датах наступления. Понимаем, что это часть информационной войны. Какая истинная цель всего этого?– Цель, естественно, посеять панику, вызвать в обществе разлад. Притом, у нас и так часто бывает раскоординация информационных потоков. По некоторым медийным каналам, например, рассказывают о том, что начнется на Запорожском направлении мощный удар. Я еще когда был в Москве, сказал: "Ребята, вы зачем это делаете? Вот как на это должен реагировать обычный житель Мелитополя?". В ответ на меня выкатили опять кучу помоев. Цпсошники разгоняли: "Смотрите, Малькевич требует скрывать правду! Лучше горькая правда…"Горькая правда – это не рассказ о наступлении, а рассказ о том, что конкретно делают власти и что делаешь ты, как житель, в такие-то сроки: дорожная карта, советы, как подготовиться, как защититься. А не постоянное нагнетание страстей, что вот-вот сейчас – и ого-го!У людей, конечно, начинается фрустрация, тремор. Они впадают в панику, убегают, уезжают. В Крыму ситуация лучше, потому что здесь сильнейший глава региона, человек, который прошел через массу непростых жизненных ситуаций во главе республики. И здесь все держится под контролем, и есть уверенность в завтрашнем дне.Но то, что нам нужно иметь какой-то информационный штаб для отражения таких атак и для контратак – совершенно очевидно. Мы должны работать на опережение. С другой стороны, не можем чего-то рассказывать: времена наших князей "иду на вы" прошли. И если сейчас мы начнем рассуждать, как готовимся к защите, то расскажем это не столько нашим жителям, сколько врагу. А мы должны добиться и информационным, и военным путем, чтобы наш враг дрожал. Ведь это они пытаются нам испортить и Бессмертный полк, и 1 мая, и 9 мая. Это их так называемые "пиар-перемоги", которыми славится режим Зеленского. И это категорически неправильно. Нам здесь нужно добиваться перелома.Но люди у нас в СМИ в новых регионах работают замечательные, искренние, открытые, стремящиеся научиться. Они учатся сражаться с каждым днем, приобретают дополнительные навыки. А мы будем рядом, подскажем, научим, хотя это вызывает просто лютую ярость у врага. Значит, мы все делаем правильно.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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