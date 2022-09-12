На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение
22:46 12.09.2022 (обновлено: 22:53 12.09.2022)
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
По информации агентства, в подъезде дома, где живет Томилина, сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения.
Власти также сообщили, что в результате взрыва погиб мужчина и получила ранения пожилая женщина.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.