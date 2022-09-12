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На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение - РИА Новости Крым, 12.09.2022
На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T22:46
2022-09-12T22:53
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области &gt;&gt;Власти также сообщили, что в результате взрыва погиб мужчина и получила ранения пожилая женщина.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
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херсонская область, происшествия
На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение

На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение

22:46 12.09.2022 (обновлено: 22:53 12.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области >>
По информации агентства, в подъезде дома, где живет Томилина, сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения.
Власти также сообщили, что в результате взрыва погиб мужчина и получила ранения пожилая женщина.
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Новая реальность новых территорийКак живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
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22:46На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
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