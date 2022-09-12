https://crimea.ria.ru/20220912/na-rektora-khersonskogo-gosuniversiteta-soversheno-pokushenie-1124485373.html

На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение

На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение - РИА Новости Крым, 12.09.2022

На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение

На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T22:46

2022-09-12T22:46

2022-09-12T22:53

херсонская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124045778_0:145:2730:1681_1920x0_80_0_0_33d105c5444cac3b55f3fdd5c9eeb42d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину совершено покушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области >>Власти также сообщили, что в результате взрыва погиб мужчина и получила ранения пожилая женщина.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия