https://crimea.ria.ru/20230424/zhile-cherez-eskrou-schet-remont-vuzov-i-shkol-kak-razvivaetsya-mariupol-1128334473.html
Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь
Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь
Систему продажи жилья через эскроу-счета внедрят в Мариуполе, площадки для застройки новых многоквартирных домов уже определены. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T17:52
2023-04-24T17:52
2023-04-24T17:52
марат хуснуллин
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
городская среда
строительство
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128334357_0:300:3106:2047_1920x0_80_0_0_be9888bfd94dcce51e5a70eebb2fbdd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Систему продажи жилья через эскроу-счета внедрят в Мариуполе, площадки для застройки новых многоквартирных домов уже определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Донбасс.Развитие индивидуального жилищного строительства – особое направление работы. Под такую застройку в регионе есть и площади, и мощности, отметил вице-премьер."Так что эту работу нам необходимо запускать более масштабно", - подчеркнул он.В ходе рабочей поездки Хуснуллин проверил восстановление жилых домов и школ, посетил Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. В вузах ремонтные работы рассчитывают завершить к 1 сентября."Строим сразу с запасом по вместимости. Оба вуза смогут принять более 10 тысяч студентов. Осмотрел также ход реконструкции Приморского парка, центральная аллея здесь будет готова уже в начале мая", - отметил вице-премьер.Заканчивается ремонт и в городской школе искусств. Ряд помещений здесь уже открыты для занятий и принимают воспитанников."В тех помещениях, где возможно, идут занятия по хореографии, рисованию и музыке. Важный для меня объект, о его восстановлении меня лично просила девочка, когда я приезжал год назад", - отметил Хуснуллин.Вице-премьер напомнил, что федеральные власти проработали программу социально-экономического развития новых регионов. В ходе рабочих выездов будут определены объекты под строительство, восстановление и благоустройство. Это позволит спланировать комплексное развитие всего региона, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомНовая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтВ Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
https://crimea.ria.ru/20230424/perevozki-torgovlya-i-meditsina-kak-krym-sotrudnichaet-s-novymi-regionami-1128328353.html
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128334357_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_4837560b16135493875d274a4ece1377.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, мариуполь, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, городская среда, строительство, новости, россия
Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь
Хуснуллин: систему продажи жилья через эскроу-счета внедрят в Мариуполе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Систему продажи жилья через эскроу-счета внедрят в Мариуполе, площадки для застройки новых многоквартирных домов уже определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Донбасс.
"В целом каждый объект имеет значение, людям необходима полноценная инфраструктура. В рамках поездки мы осмотрели и площадки под новое строительство многоквартирных домов, дальше планируем приглашать на них застройщиков и внедрять систему продажи жилья через эскроу-счета так же, как и во всех остальных российских субъектах. Люди уже переезжают в новые дома, сегодня вручил ключи жителям двух домов более чем на 150 семей ", - сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Развитие индивидуального жилищного строительства – особое направление работы. Под такую застройку в регионе есть и площади, и мощности, отметил вице-премьер.
"Так что эту работу нам необходимо запускать более масштабно", - подчеркнул он.
В ходе рабочей поездки Хуснуллин проверил восстановление жилых домов и школ, посетил Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. В вузах ремонтные работы рассчитывают завершить к 1 сентября.
"Строим сразу с запасом по вместимости. Оба вуза смогут принять более 10 тысяч студентов. Осмотрел также ход реконструкции Приморского парка, центральная аллея здесь будет готова уже в начале мая", - отметил вице-премьер.
Заканчивается ремонт и в городской школе искусств. Ряд помещений здесь уже открыты для занятий и принимают воспитанников.
"В тех помещениях, где возможно, идут занятия по хореографии, рисованию и музыке. Важный для меня объект, о его восстановлении меня лично просила девочка, когда я приезжал год назад", - отметил Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что федеральные власти проработали программу социально-экономического развития новых регионов. В ходе рабочих выездов будут определены объекты под строительство, восстановление и благоустройство. Это позволит спланировать комплексное развитие всего региона, заключил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: