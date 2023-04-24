https://crimea.ria.ru/20230424/zhile-cherez-eskrou-schet-remont-vuzov-i-shkol-kak-razvivaetsya-mariupol-1128334473.html

Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь

Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь

Систему продажи жилья через эскроу-счета внедрят в Мариуполе, площадки для застройки новых многоквартирных домов уже определены. Об этом сообщил вице-премьер... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T17:52

2023-04-24T17:52

2023-04-24T17:52

марат хуснуллин

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

городская среда

строительство

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128334357_0:300:3106:2047_1920x0_80_0_0_be9888bfd94dcce51e5a70eebb2fbdd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Систему продажи жилья через эскроу-счета внедрят в Мариуполе, площадки для застройки новых многоквартирных домов уже определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Донбасс.Развитие индивидуального жилищного строительства – особое направление работы. Под такую застройку в регионе есть и площади, и мощности, отметил вице-премьер."Так что эту работу нам необходимо запускать более масштабно", - подчеркнул он.В ходе рабочей поездки Хуснуллин проверил восстановление жилых домов и школ, посетил Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. В вузах ремонтные работы рассчитывают завершить к 1 сентября."Строим сразу с запасом по вместимости. Оба вуза смогут принять более 10 тысяч студентов. Осмотрел также ход реконструкции Приморского парка, центральная аллея здесь будет готова уже в начале мая", - отметил вице-премьер.Заканчивается ремонт и в городской школе искусств. Ряд помещений здесь уже открыты для занятий и принимают воспитанников."В тех помещениях, где возможно, идут занятия по хореографии, рисованию и музыке. Важный для меня объект, о его восстановлении меня лично просила девочка, когда я приезжал год назад", - отметил Хуснуллин.Вице-премьер напомнил, что федеральные власти проработали программу социально-экономического развития новых регионов. В ходе рабочих выездов будут определены объекты под строительство, восстановление и благоустройство. Это позволит спланировать комплексное развитие всего региона, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомНовая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтВ Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230424/perevozki-torgovlya-i-meditsina-kak-krym-sotrudnichaet-s-novymi-regionami-1128328353.html

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, мариуполь, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, городская среда, строительство, новости, россия