https://crimea.ria.ru/20230419/putin-otvetstvennost-za-razvitie-novykh-regionov-zakrepyat-za-kabminom-1128266676.html

Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином

Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином

Президент России Владимир Путин призвал зафиксировать прямую ответственность вице-премьеров и федеральных министров за результаты реализации программы... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:02

2023-04-19T18:02

2023-04-19T18:07

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал зафиксировать прямую ответственность вице-премьеров и федеральных министров за результаты реализации программы социально-экономического развития новых регионов страны.Путин также отметил, что в зоне ответственности властей новых субъектов лежит большое количество задач, которые копились на этих территориях десятилетиями и усугубились в связи с сегодняшними событиями. По словам российского лидера, без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии оперативно решить все вопросы. "Я вас прошу подойти к этому ответственно и с пониманием, что по-другому решать сложнейшие задачи новых регионов будет невозможно. И прошу никого не устраняться от решения задач, даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию. Все равно ваша ответственность является определяющей", - обратился президент к членам правительства.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе. По его словам, все разногласия по поводу параметров программы сняты, в результате получился "комплексный документ".Восстановление новых регионовЗа прошедший год в новых субъектах РФ было реконструировано и построено заново более 9,5 тысяч объектов, в том числе около 4,5 тысяч объектов энергетики и инженерных сетей. Закуплено и доставлено более 5,5 тысяч единиц техники: автобусов, коммунальной и спецтехники.Только в Мариуполе восстановлено 11 тысяч домов, сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тысячи квартир. Также к 1 сентября была запущена 1 381 школа, 24 вуза, 1 230 детских садов. В настоящее время на территории новых субъектов работают 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.Кроме того, до конца года в новых регионах планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В процессе строительства находятся новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – ХуснуллинНагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФКаждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко

https://crimea.ria.ru/20230406/v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-mezhregionalnyy-medtsentr-dlya-detey-1128017700.html

https://crimea.ria.ru/20230405/rossiya-obespechila-novye-regiony-gazom-vodoy-i-svetom--khusnullin-1128004327.html

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владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, экономика, правительство россии, общество, новости, безопасность, политика