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Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе
Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе
Программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе. Об... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T14:04
2023-04-16T14:04
марат хуснуллин
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе. Об этом в видео-обращении по итогам недели сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что накануне подробно обсудил программу с руководителями новых регионов страны и их командами.Восстановление новых регионовЗа прошедший год в новых субъектах РФ было реконструировано и построено заново более 9,5 тысяч объектов, в том числе около 4,5 тысяч объектов энергетики и инженерных сетей. Закуплено и доставлено более 5,5 тысяч единиц техники: автобусов, коммунальной и спецтехники.Только в Мариуполе восстановлено 11 тысяч домов, сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тысячи квартир. Также к 1 сентября была запущена 1381 школа, 24 вуза, 1230 детских садов. В настоящее время на территории новых субъектов работают 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.Кроме того, до конца года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В процессе строительства находятся новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
https://crimea.ria.ru/20230319/v-mariupole-sdany-v-ekspluatatsiyu-35-mnogoetazhek--khusnullin-1127647621.html
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новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
россия
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марат хуснуллин, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), экономика, россия, новости
Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе

Хуснуллин: программу социально-экономического развития новых регионов примут на недели

14:04 16.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе. Об этом в видео-обращении по итогам недели сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области. Все разногласия снялись. Серьезный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его", – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер добавил, что накануне подробно обсудил программу с руководителями новых регионов страны и их командами.

Восстановление новых регионов

За прошедший год в новых субъектах РФ было реконструировано и построено заново более 9,5 тысяч объектов, в том числе около 4,5 тысяч объектов энергетики и инженерных сетей. Закуплено и доставлено более 5,5 тысяч единиц техники: автобусов, коммунальной и спецтехники.
Только в Мариуполе восстановлено 11 тысяч домов, сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тысячи квартир. Также к 1 сентября была запущена 1381 школа, 24 вуза, 1230 детских садов. В настоящее время на территории новых субъектов работают 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.
Новостройки в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
19 марта, 18:18
В Мариуполе сданы в эксплуатацию 35 многоэтажек – Хуснуллин
Кроме того, до конца года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В процессе строительства находятся новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 17:34
США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Марат ХуснуллинНовые регионы РоссииЗапорожская областьХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)ЭкономикаРоссияНовости
 
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