https://crimea.ria.ru/20230416/programmu-razvitiya-dlya-novykh-regionov-mogut-utverdit-na-sleduyuschey-nedele-1128209265.html

Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе

Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Программу развития для новых регионов могут утвердить на следующей неделе

Программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе. Об... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T14:04

2023-04-16T14:04

2023-04-16T14:04

марат хуснуллин

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

экономика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123436399_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_196c3ca976ce048356193aca4c6ce858.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе. Об этом в видео-обращении по итогам недели сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что накануне подробно обсудил программу с руководителями новых регионов страны и их командами.Восстановление новых регионовЗа прошедший год в новых субъектах РФ было реконструировано и построено заново более 9,5 тысяч объектов, в том числе около 4,5 тысяч объектов энергетики и инженерных сетей. Закуплено и доставлено более 5,5 тысяч единиц техники: автобусов, коммунальной и спецтехники.Только в Мариуполе восстановлено 11 тысяч домов, сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тысячи квартир. Также к 1 сентября была запущена 1381 школа, 24 вуза, 1230 детских садов. В настоящее время на территории новых субъектов работают 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.Кроме того, до конца года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. В процессе строительства находятся новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.

https://crimea.ria.ru/20230319/v-mariupole-sdany-v-ekspluatatsiyu-35-mnogoetazhek--khusnullin-1127647621.html

https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-vveli-sanktsii-protiv-vitse-premera-rf-marata-khusnullina-1128142029.html

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), экономика, россия, новости