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Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ
Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ
Жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания, приезжают на лечение в Крымский республиканский онкодиспансер... РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T15:26
2023-04-09T15:26
2023-04-09T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания, приезжают на лечение в Крымский республиканский онкодиспансер. Нагрузка на учреждение существенно возросла. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский по итогам встречи с делегацией Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко."Мы отмечаем значительный поток пациентов с подозрением на онкологию, или с уже подтвержденным диагнозом, из Херсонской и Запорожской областей", - цитирует Скорупского пресс-служба минздрава Крыма.По его словам, поток онкологических больных с новых российских территорий вызвал дополнительную нагрузку на крымский онкодиспансер, она "существенно возросла".Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМС, уточнили в ведомстве.Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся в обследовании пациентов временным жильем, поскольку им зачастую негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении они не нуждаются.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудили вопрос строительства в Симферополе современного онкологического диспансера.Читайте также на РИА Новости Крым:Не страшно, не вредно, не больно: 8 фактов о донорах костного мозгаБольные туберкулезом с новых территорий едут в КрымВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ
Скорупский: в Крыму отмечен значительный поток пациентов из новых субъектов с онкологией
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания, приезжают на лечение в Крымский республиканский онкодиспансер. Нагрузка на учреждение существенно возросла. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский по итогам встречи с делегацией Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко.
"Мы отмечаем значительный поток пациентов с подозрением на онкологию, или с уже подтвержденным диагнозом, из Херсонской и Запорожской областей", - цитирует Скорупского пресс-служба минздрава Крыма.
По его словам, поток онкологических больных с новых российских территорий вызвал дополнительную нагрузку на крымский онкодиспансер, она "существенно возросла".
Скорпуский отметил, что сейчас в поликлинике учреждения работает "отдельный врач-онколог именно для приема таких пациентов". Записаться на прием пациенты из соседних с Крымом регионов могут по многоканальному телефону, который был "выделен" специально, добавил министр.
Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМС, уточнили в ведомстве.
Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся в обследовании пациентов временным жильем, поскольку им зачастую негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении они не нуждаются.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудили вопрос строительства в Симферополе современного онкологического диспансера.
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