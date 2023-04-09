https://crimea.ria.ru/20230409/nagruzka-rastet-v-krym-priezzhayut-onkobolnye-iz-novykh-subektov-rf-1128074988.html

Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ

Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Нагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ

Жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания, приезжают на лечение в Крымский республиканский онкодиспансер... РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T15:26

2023-04-09T15:26

2023-04-09T15:26

минздрав рф

минздрав крыма

михаил мурашко

константин скорупский

онкология

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

новые регионы россии

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075131_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_73c4e9f12c071da56af886c0307d998f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания, приезжают на лечение в Крымский республиканский онкодиспансер. Нагрузка на учреждение существенно возросла. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский по итогам встречи с делегацией Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко."Мы отмечаем значительный поток пациентов с подозрением на онкологию, или с уже подтвержденным диагнозом, из Херсонской и Запорожской областей", - цитирует Скорупского пресс-служба минздрава Крыма.По его словам, поток онкологических больных с новых российских территорий вызвал дополнительную нагрузку на крымский онкодиспансер, она "существенно возросла".Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМС, уточнили в ведомстве.Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся в обследовании пациентов временным жильем, поскольку им зачастую негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении они не нуждаются.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудили вопрос строительства в Симферополе современного онкологического диспансера.Читайте также на РИА Новости Крым:Не страшно, не вредно, не больно: 8 фактов о донорах костного мозгаБольные туберкулезом с новых территорий едут в КрымВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, минздрав крыма, михаил мурашко, константин скорупский, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новые регионы россии, новости крыма, крым