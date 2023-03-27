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Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым
Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым
Министерства здравоохранения Крыма и Херсонской области подписали соглашение о взаимной работе в рамках которого жители новых территорий, больные туберкулезом,... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T07:25
2023-03-27T07:25
туберкулез
лилия мамотенко
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Министерства здравоохранения Крыма и Херсонской области подписали соглашение о взаимной работе в рамках которого жители новых территорий, больные туберкулезом, приезжают лечиться на полуостров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Крыма Лилия Мамотенко.По словам Мамотенко, беженцы и мигранты находятся в группе риска по туберкулезу. В том числе это связано с тем, что "люди, которые находятся в состоянии длительного стресса, больше подвержены различным заболеваниям".Внештатный специалист регионального минздрава также отметила, что рисков для Крыма из-за туберкулезных больных с новых территорий РФ нет, поскольку "больные туберкулезом сразу поступают в медучреждения", "они не бродят по городу, их выявляют и сразу везут в стационар"."Мы предпримем все меры, чтобы эта ситуация не сказалась на Республике Крым", - заверила медик.Читайте также на РИА Новости КрымКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизацияВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
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туберкулез, лилия мамотенко, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новые регионы россии
Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым

Минздрав: больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым на лечение

07:25 27.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФлюорографическое обследование в подвижном рентгенкабинете на базе автомобиля "Камаз" 7-ой Центральной поликлиники РВСН в Москве
Флюорографическое обследование в подвижном рентгенкабинете на базе автомобиля Камаз 7-ой Центральной поликлиники РВСН в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Министерства здравоохранения Крыма и Херсонской области подписали соглашение о взаимной работе в рамках которого жители новых территорий, больные туберкулезом, приезжают лечиться на полуостров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Крыма Лилия Мамотенко.
"К нам приезжали коллеги из Херсона, мы обговорили наше взаимодействие. Все пациенты из Херсонской области, которым необходимо стационарное лечение, проходят его в Крыму. Любой пациент с новых российских территорий, который нуждается в лечении, получает его в наших условиях", - сказала она, отметив, что сейчас решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве.
По словам Мамотенко, беженцы и мигранты находятся в группе риска по туберкулезу. В том числе это связано с тем, что "люди, которые находятся в состоянии длительного стресса, больше подвержены различным заболеваниям".
Внештатный специалист регионального минздрава также отметила, что рисков для Крыма из-за туберкулезных больных с новых территорий РФ нет, поскольку "больные туберкулезом сразу поступают в медучреждения", "они не бродят по городу, их выявляют и сразу везут в стационар".
"Мы предпримем все меры, чтобы эта ситуация не сказалась на Республике Крым", - заверила медик.
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