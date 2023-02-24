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Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация
Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация
Подчищающая иммунизация против кори начнется в России 3 апреля и продлится до конца года. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача РФ... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T09:01
2023-02-24T09:01
ситуация с корью в крыму
новости крыма
крым
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Подчищающая иммунизация против кори начнется в России 3 апреля и продлится до конца года. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача РФ подготовлен к подписанию, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.Что такое подчищающая иммунизацияПодчищающая иммунизация направлена на группы риска и в первую очередь касается детей и взрослых, не прошедших в свое время плановую вакцинацию от кори. Согласно Национальному календарю прививок, каждый ребенок должен дважды получить прививку от кори в возрасте до 5 лет. У взрослых повторная вакцинация делается в возрасте 35 лет.Кто в группе рискаРодителям, которые своевременно не вакцинировали детей от кори, педиатры вновь предложат привить своих дочерей и сыновей.По информации руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в Крыму от кори планируется привить 13 тысяч человек, в Севастополе – 1800 человек. "Это не массовая вакцинация", - уточнила она.Предупредить эпидемиюРанее сообщалось об очагах кори, вспыхивающих среди взрослых и детей в различных регионах РФ с конца прошлого года. По данным Роспотребнадзора, осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья - Украине, Таджикистане и Казахстане.В этой связи подчищающая иммунизация против кори будет касаться взрослого населения РФ, а также не привитых трудовых мигрантов, не имеющих сведений о прививках и не болевших ранее.Кроме того, регионам совместно с военкоматами поручено обратить внимание на призывников в ряды Вооруженных сил РФ", добавили в ведомстве.Чем опасна корьКорь - высокозаразное инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Привитые люди болеют легко или не заболевают вовсе. Чаще всего заболевают дети, но взрослые болеют тяжелее: корь может вызвать осложнения, связанные с работой дыхательной и центральной нервной системы (менингит, пневмония, бронхит и др.) вплоть до летального исхода. Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки кори в России: что грозит Крыму Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок В школах Севастополя подростков начали прививать от вируса папилломы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация с корью в крыму, новости крыма, крым, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество
Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация

Роспотребнадзор: 3 апреля в России стартует подчищающая иммунизация от кори

09:01 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Подчищающая иммунизация против кори начнется в России 3 апреля и продлится до конца года. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача РФ подготовлен к подписанию, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

Что такое подчищающая иммунизация

Подчищающая иммунизация направлена на группы риска и в первую очередь касается детей и взрослых, не прошедших в свое время плановую вакцинацию от кори. Согласно Национальному календарю прививок, каждый ребенок должен дважды получить прививку от кори в возрасте до 5 лет. У взрослых повторная вакцинация делается в возрасте 35 лет.

Кто в группе риска

"Корь опасна для взрослых, особенно для женщин детородного возраста, так как может вызывать тяжелые патологии беременности. В группе риска также находятся работники общепита, сферы торговли, здравоохранения и образования, поскольку они контактируют с большим количеством людей", - рассказала РИА Новости Крым врач-педиатр Симферопольской поликлиники №3 Людмила Дреева.
Родителям, которые своевременно не вакцинировали детей от кори, педиатры вновь предложат привить своих дочерей и сыновей.
По информации руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в Крыму от кори планируется привить 13 тысяч человек, в Севастополе – 1800 человек. "Это не массовая вакцинация", - уточнила она.

Предупредить эпидемию

Ранее сообщалось об очагах кори, вспыхивающих среди взрослых и детей в различных регионах РФ с конца прошлого года. По данным Роспотребнадзора, осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья - Украине, Таджикистане и Казахстане.
В этой связи подчищающая иммунизация против кори будет касаться взрослого населения РФ, а также не привитых трудовых мигрантов, не имеющих сведений о прививках и не болевших ранее.
Кроме того, регионам совместно с военкоматами поручено обратить внимание на призывников в ряды Вооруженных сил РФ", добавили в ведомстве.

Чем опасна корь

Корь - высокозаразное инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источник инфекции - больной человек, который наиболее заразен в первые дни с момента заражения. У переболевших формируется стойкий иммунитет. Привитые люди болеют легко или не заболевают вовсе. Чаще всего заболевают дети, но взрослые болеют тяжелее: корь может вызвать осложнения, связанные с работой дыхательной и центральной нервной системы (менингит, пневмония, бронхит и др.) вплоть до летального исхода.

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