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В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T09:30
2023-02-23T09:30
2023-02-23T09:30
михаил мишустин
новые регионы россии
здравоохранение в россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования в медучреждениях. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Средства на развитие системы медицинской реабилитации получат 43 медорганизации федерального уровня в регионах. Деньги пойдут на оснащение профильных отделений современным оборудованием, которое позволит обеспечить качественное восстановительное лечение граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.Ранее в этом году региональным учреждениям здравоохранения уже было направлено 8 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".В начале года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину.По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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михаил мишустин, новые регионы россии, здравоохранение в россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, правительство россии
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
Больницы новых регионов получат 1,7 млрд на обновление оборудования
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования в медучреждениях. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Средства на развитие системы медицинской реабилитации получат 43 медорганизации федерального уровня в регионах. Деньги пойдут на оснащение профильных отделений современным оборудованием, которое позволит обеспечить качественное восстановительное лечение граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.
"Средства необходимо использовать эффективно и в полном объеме, чтобы у наших медработников было все, что им нужно, для оказания восстановительного лечения людям, перенесшим серьезные заболевания, сложные операции и травмы", – отметил Мишустин в ходе заседания правительства.
Ранее в этом году региональным учреждениям здравоохранения уже было направлено 8 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
В начале года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен
почти наполовину.
По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.
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