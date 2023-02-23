Рейтинг@Mail.ru
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230223/v-bolnitsakh-novykh-regionov-obnovyat-meditsinskoe-oborudovanie-1127158585.html
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T09:30
2023-02-23T09:30
михаил мишустин
новые регионы россии
здравоохранение в россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127158469_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_a22c07eab2252edf59fce27ffd5728cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования в медучреждениях. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Средства на развитие системы медицинской реабилитации получат 43 медорганизации федерального уровня в регионах. Деньги пойдут на оснащение профильных отделений современным оборудованием, которое позволит обеспечить качественное восстановительное лечение граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.Ранее в этом году региональным учреждениям здравоохранения уже было направлено 8 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".В начале года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину.По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127158469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c91970f595a1f09bc24e01642927f009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, новые регионы россии, здравоохранение в россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, правительство россии
В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

Больницы новых регионов получат 1,7 млрд на обновление оборудования

09:30 23.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗапорожская область получила 89 машин скорой помощи
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования в медучреждениях. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Средства на развитие системы медицинской реабилитации получат 43 медорганизации федерального уровня в регионах. Деньги пойдут на оснащение профильных отделений современным оборудованием, которое позволит обеспечить качественное восстановительное лечение граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.
"Средства необходимо использовать эффективно и в полном объеме, чтобы у наших медработников было все, что им нужно, для оказания восстановительного лечения людям, перенесшим серьезные заболевания, сложные операции и травмы", – отметил Мишустин в ходе заседания правительства.
Ранее в этом году региональным учреждениям здравоохранения уже было направлено 8 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
В начале года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину.
По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
 
Михаил МишустинНовые регионы РоссииЗдравоохранение в РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Самолет Минобороны упал в Белгородской области
10:50"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
10:29Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
10:25Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно
09:51"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России
09:46В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать весной
09:30В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
09:20Путин поздравил защитников Отечества с праздником
08:55Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах
08:36Потерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в Армению
08:01Аптекам упростили дистанционную продажу лекарств
07:38Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
21:51Главные новости Крыма: 22 февраля
21:07Главные новости и заявления дня: 22 февраля
20:41Наступили на мозоль: эксперт о реакции Запада на решение России по ДСНВ
20:12Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики
19:52В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
19:37В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества
Лента новостейМолния