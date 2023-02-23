https://crimea.ria.ru/20230223/v-bolnitsakh-novykh-regionov-obnovyat-meditsinskoe-oborudovanie-1127158585.html

В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T09:30

2023-02-23T09:30

2023-02-23T09:30

михаил мишустин

новые регионы россии

здравоохранение в россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области более 1,7 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования в медучреждениях. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Средства на развитие системы медицинской реабилитации получат 43 медорганизации федерального уровня в регионах. Деньги пойдут на оснащение профильных отделений современным оборудованием, которое позволит обеспечить качественное восстановительное лечение граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.Ранее в этом году региональным учреждениям здравоохранения уже было направлено 8 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".В начале года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину.По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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