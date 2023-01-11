https://crimea.ria.ru/20230111/avtopark-skoroy-pomoschi-v-novykh-regionakh-obnovlen-napolovinu-1126346652.html
Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области уже получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T16:32
2023-01-11T16:32
2023-01-11T16:32
россия
минздрав рф
новые регионы россии
общество
экономика
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122217285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9fbfdfcda0875e55bd7879cb98eaf0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области уже получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко также сообщил, что объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.Кроме того, глава Минздрава доложил президенту о ходе проведения профилактических медосмотров детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Более 110 тысяч детей прошли профилактический медосмотр. По результатам профосмотров более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы. Почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары. Уже проведено более полутора тысяч хирургических вмешательств там, где это было необходимо", - уточнил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детейВ новых регионах России требуется больше медиков – МинздравМурашко рассказал об обеспечении медпомощью новых регионов России
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122217285_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c9a438e64710eda42672e5057ec2f20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минздрав рф, новые регионы россии, общество, экономика, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, михаил мурашко
Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
Минздрав России: новые регионы получили почти 400 новых автомобилей скорой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области уже получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы совместно с Минпромторгом поставили (в новые регионы) 386 автомобилей скорой медицинской помощи. Это практически 50 процентов обновленного парка. В этом была просто крайняя необходимость", - сказал глава ведомства на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Мурашко также сообщил, что объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.
Кроме того, глава Минздрава доложил президенту о ходе проведения профилактических медосмотров детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Более 110 тысяч детей прошли профилактический медосмотр. По результатам профосмотров более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы. Почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары. Уже проведено более полутора тысяч хирургических вмешательств там, где это было необходимо", - уточнил министр.
Читайте также на РИА Новости Крым: