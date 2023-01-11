https://crimea.ria.ru/20230111/avtopark-skoroy-pomoschi-v-novykh-regionakh-obnovlen-napolovinu-1126346652.html

Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину

Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области уже получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T16:32

2023-01-11T16:32

2023-01-11T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области уже получили более 380 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, автопарк этих машин в новых регионах обновлен почти наполовину. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко также сообщил, что объем поставок лекарств в новые субъекты, включая препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, превысил 7,5 млрд рублей.Кроме того, глава Минздрава доложил президенту о ходе проведения профилактических медосмотров детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Более 110 тысяч детей прошли профилактический медосмотр. По результатам профосмотров более 50% диагнозов – это впервые установленные диагнозы. Почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары. Уже проведено более полутора тысяч хирургических вмешательств там, где это было необходимо", - уточнил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России дополнительно получат 435 млн на медосмотры детейВ новых регионах России требуется больше медиков – МинздравМурашко рассказал об обеспечении медпомощью новых регионов России

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новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минздрав рф, новые регионы россии, общество, экономика, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, михаил мурашко