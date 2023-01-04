https://crimea.ria.ru/20230104/kak-krymskie-mediki-pomogayut-boytsam-v-zone-spetsoperatsii--1126129051.html

Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации

Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации

Крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили "скорой помощи". Об этом рассказал директор Крымского... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T19:12

2023-01-04T19:12

2023-01-04T19:12

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили "скорой помощи". Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, Крым стал первым российским регионом, который передал санитарные автомобили военным.Транспорт помогает своевременно оказывать медицинскую помощь в зоне боевых действий и в случае необходимости эвакуировать пострадавших."Наши машины участвуют в СВО практически каждый день, и маршрутизация наших бойцов иногда составляет по 500 километров, когда "из-за ленточки" везут ребят в Бельбек и назад", - отметил он.Олефиренко подчеркнул, что в Крыму при этом меньше машин скорой помощи не становится и на оказание медпомощи жителям региона это никак не повлияет. В республике был сформирован резерв, который и направили на нужды бойцов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВОПомощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовуюКак на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сво, общество, сергей олефиренко, здравоохранение в крыму и севастополе