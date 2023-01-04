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Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
Крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили "скорой помощи". Об этом рассказал директор Крымского... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T19:12
2023-01-04T19:12
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сергей олефиренко
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили "скорой помощи". Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, Крым стал первым российским регионом, который передал санитарные автомобили военным.Транспорт помогает своевременно оказывать медицинскую помощь в зоне боевых действий и в случае необходимости эвакуировать пострадавших."Наши машины участвуют в СВО практически каждый день, и маршрутизация наших бойцов иногда составляет по 500 километров, когда "из-за ленточки" везут ребят в Бельбек и назад", - отметил он.Олефиренко подчеркнул, что в Крыму при этом меньше машин скорой помощи не становится и на оказание медпомощи жителям региона это никак не повлияет. В республике был сформирован резерв, который и направили на нужды бойцов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВОПомощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовуюКак на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, сво, общество, сергей олефиренко, здравоохранение в крыму и севастополе
Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации

Крым первым из регионов России передал бойцам в зоне СВО медицинские автомобили

19:12 04.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики передали участникам спецоперации полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили "скорой помощи". Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, Крым стал первым российским регионом, который передал санитарные автомобили военным.
"Ребята в зоне боевых действий остро нуждались в санитарном транспорте. Мы передали им хорошие полноприводные автомобили, и не пустые, а со всем оборудованием: с мягкими и жесткими носилками, дефибрилляторами, дыхательной аппаратурой, хирургическим инструментарием. Я вам честно скажу, реакция была у ребят! Они не могли поверить, что это теперь их. Мы помогли 205-ой, 126-ой бригадам, отдельным моторизированным полкам. Крым был пионером в такой передаче", - рассказал Олефиренко.
Транспорт помогает своевременно оказывать медицинскую помощь в зоне боевых действий и в случае необходимости эвакуировать пострадавших.
"Наши машины участвуют в СВО практически каждый день, и маршрутизация наших бойцов иногда составляет по 500 километров, когда "из-за ленточки" везут ребят в Бельбек и назад", - отметил он.
Олефиренко подчеркнул, что в Крыму при этом меньше машин скорой помощи не становится и на оказание медпомощи жителям региона это никак не повлияет. В республике был сформирован резерв, который и направили на нужды бойцов.
Посылки для российских бойцов, находящихся в зоне СВО
24 декабря 2022, 11:12Радио "Спутник в Крыму"
Как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымСВООбществоСергей ОлефиренкоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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