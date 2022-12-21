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Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО

Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО

Волонтеры в Крыму еще активнее собирают посылки, ведь скоро праздники и нужно успеть порадовать бойцов новогодними вкусностями и жизнеутверждающими сувенирами... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T19:33

2022-12-21T19:33

2022-12-21T19:33

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Волонтеры в Крыму еще активнее собирают посылки, ведь скоро праздники и нужно успеть порадовать бойцов новогодними вкусностями и жизнеутверждающими сувенирами. Поэтому в ход идут имбирные пряники, тазы оливье и талисманы-солнышки. Готовят – ведрами, шьют – сутками, рассказали РИА Новости Крым активисты из Севастополя.Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую >>Салатов на 300 человек и тысяча блинов"Пчелы" полевой кухни регулярно готовят и отправляют бойцам сухие борщи и супы, различные домашние консервы и выпечку. Но к Новому году ассортимент, конечно, особенный. Первую отправку праздничных посылок – на 300 человек – уже сделали.В минувшие выходные к бойцам уехали четырнадцать пятилитровых ведер винегрета, четыре ведра такого же объема – с морковкой по-корейски, три – с салатом "зимний" и два – с еврейской закуской. А также шесть ведер основы оливье по 13 кг с заправкой в дополнительных емкостях (огурцы, лук, укроп, майонез), чтобы салат не испортился по дороге.Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО >>Ко всему тому: домашний хлеб и больше тысячи блинов, к которым прилагается сгущенка, собственноручно приготовленный шоколадный крем-мед, варенье, пироги, печенье."На следующую отправку будут новогодние пряники и травяной чай, расфасованный нашими пчелками... Ребятам желаем, чтобы все поскорее вернулись домой, мы их очень ждем и любим!" – передает пожелания от себя и единомышленников волонтер Елена.Пингвины и танкиОкопные свечи к Новому году тоже необычные. Баночки для них расписывают красками и украшают новогодними этикетками. Делают это и взрослые волонтеры, и дети –школьники, которым активисты отвозят заготовки на уроки "Разговоры о важном". На банках и стихи, и пожелания в прозе. А рядом кучно – снеговики, олени, пингвины, елки и танки."Школы откликаются – сарафанное радио. Дети писали пожелания на банках нашим бойцам маркерами, красками. Иногда просто делают этикетки с новогодними рисунками, мы их потом крепим на банки с помощью канцелярской резинки – так бойцу будет удобно это пожелание снять, если оно ему понравилось, и сохранить на память", – рассказала администратор чата "Огни Севастополя Zащитникам V2022" Екатерина. Швейбат готовит талисманыФронтовые швеи между пошивом спальных мешков, носилок-волокуш, балаклав, курток и прочих нужностей создают для российских бойцов к праздникам сувениры-талисманы.В группе, где админ швейного цеха – Валентина, шьют "солнышки" и "смайлики". Правда, пока здесь этим занимается только один человек, говорит волонтер.Как севастопольцы помогают бойцам СВО >>"Сувенирчиков не делаем, кроме смайликов, которые изготавливает всего одна девочка – все остальные в бешеном темпе шьют снуды и балаклавы. Планируем тысячу штук отшить – успеть к новому году. Ребятам скорейшего возвращения домой с победой. И пусть наши руки через наши изделия согревают их сердца", – пожелала женщина.

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, крым, сво, общество, авторы, вкусно и полезно, новости крыма, волонтеры крыма