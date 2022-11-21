https://crimea.ria.ru/20221121/pomoschniki-svo-chto-krymchane-peredayut-boytsam-na-peredovuyu-1125484603.html

Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую

Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую

Общественники и волонтеры Крыма регулярно передают посылки для солдат. Они собственноручно изготавливают необходимые на передовой вещи. В преддверии холодов к... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T18:05

2022-11-21T18:05

2022-11-21T18:05

симферополь

специальная военная операция рф на украине

общество

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественники и волонтеры Крыма регулярно передают посылки для солдат. Они собственноручно изготавливают необходимые на передовой вещи. В преддверии холодов к отправке стали готовить окопные свечи, которые могут долго гореть, собирают высушенный борщевой набор и вяжут теплые носки. Всего у волонтеров есть около 11 направлений деятельности в помощь солдатам.Как к ним присоединиться и какая именно помощь необходима, в материале РИА Новости Крым.Стать волонтером и передать военным частичку тепла может каждый. Сделать первый шаг будущим добровольцам решили помочь активные крымчане – на ярмарке, которая открылась в понедельник в парке имени Гагарина в Симферополе, они провели мастер-классы по изготовлению основных предметов, отправляемых сейчас на фронт."У нас бывает по пять отправок в день. Бывает так, что ни одной. Но это происходит по веским причинам. Стандартно мы направляем на фронт не менее десяти посылок в неделю. Все это для того, чтобы ребятам было тепло и душевно. Когда они получают наши посылки, говорят, что им становится теплее и они могут делать свою работу еще более качественно", — поделилась организатор ярмарки и доброволец Ольга Холявинская.Тепло и уютОдно из направлений, которым занимаются крымские волонтеры, — это изготовление окопных свечей. Чтобы сделать такой альтернативный источник света и тепла нужно немного: жестяная банка, гофрированный картон, парафин или воск. Самое дорогое из этого — парафин, остальное приносят люди: консервная банка и картон могут быть практически у каждого. Но главное — технология, которая позволяет сделать свечи практически бездымными и с максимальной теплоотдачей."Думали как обогреть ребят, нашли идею. Разработали несколько размеров, технологию наполнения картоном и заливки парафином. Ребята уже про них знают, просят изготовить свечи больших размеров. Они горят 18 часов", — рассказала волонтер Каролина Мир.Такие свечи делают общественники в Черноморском районе, Севастополе и Симферополе. Она отметила, что у волонтеров появились последователи на материке, которые пользуются именно крымской технологией производства, уже проверенной на линии боевого соприкосновения. И добавила, что готова поделиться своим опытом со всеми начинающими мастерами."Не у всех есть такой опыт, а мы его уже отработали. Поэтому приглашаю всех присоединиться к нам, чтобы всем вместе делать много хороших и качественных свечей, которые действительно будут долго гореть, и все ваши труды будут не напрасны", — пригласила добровольцев общественница.Советы мобилизованным: что брать с собой и почему >>Волонтер уточнила, что в зону проведения специальной военной операции отправлено уже более двух тысяч маленьких и больших свечей ее производства, которые можно использовать не только для освещения, но и подогрева воды или приготовления пищи.Мамин борщЕще одним крымским подарком для наших бойцов на передовой стал настоящий домашний борщ. Специально высушенный и заботливо упакованный в порционные пакеты. Готовят его по особенной технологии: овощи сначала нарезаются, затем сушатся специальным способом и только потом соединяются в набор и фасуются в пакеты. По словам волонтеров, такой борщ можно приготовить всего за 5-10 минут.Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО >>По ее словам, на изготовление уходит немало времени. Основную часть, из-за отсутствия необходимого оборудования, занимает сушка овощей. Присоединиться к приготовлению может каждый: кто-то может передать добровольцам овощи, кто-то помочь их нарезать, кто-то высушить – дел хватит всем.Здоровье и комфортЕще одно направление — теплые вязаные носки, которые заботливо вяжут нашим бойцам добрые милые бабушки."Связали уже 300 пар, работают 30 вязальщиц. Одни люди приносят нитки, другие вяжут. Есть те, кто вяжет восемь пар в неделю. Кто-то может вязать одну пару две недели. Кто-то приносит клубочки, кто-то деньги", — рассказывает волонтер Ольга.Она отметила, что останавливаться времени нет, так как, по отзывам бойцов, одна пара таких носков изнашивается за две-три недели, а впереди холода, поэтому ребятам сейчас особенно необходима теплая защита для ног. Вяжут только из натуральных ниток, потому что синтетика под берцами может разбить ноги в кровь. Основная мотивация, по словам добровольца, желание всеобщей победы.

https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

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симферополь

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

симферополь, специальная военная операция рф на украине, общество, авторы