Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую
Из Крыма с любовью: как изготавливают и что передают волонтеры для бойцов СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Общественники и волонтеры Крыма регулярно передают посылки для солдат. Они собственноручно изготавливают необходимые на передовой вещи. В преддверии холодов к отправке стали готовить окопные свечи, которые могут долго гореть, собирают высушенный борщевой набор и вяжут теплые носки. Всего у волонтеров есть около 11 направлений деятельности в помощь солдатам.
Как к ним присоединиться и какая именно помощь необходима, в материале РИА Новости Крым.
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Стать волонтером и передать военным частичку тепла может каждый. Сделать первый шаг будущим добровольцам решили помочь активные крымчане – на ярмарке, которая открылась в понедельник в парке имени Гагарина в Симферополе, они провели мастер-классы по изготовлению основных предметов, отправляемых сейчас на фронт.
"У нас бывает по пять отправок в день. Бывает так, что ни одной. Но это происходит по веским причинам. Стандартно мы направляем на фронт не менее десяти посылок в неделю. Все это для того, чтобы ребятам было тепло и душевно. Когда они получают наши посылки, говорят, что им становится теплее и они могут делать свою работу еще более качественно", — поделилась организатор ярмарки и доброволец Ольга Холявинская.
Тепло и уют
Одно из направлений, которым занимаются крымские волонтеры, — это изготовление окопных свечей. Чтобы сделать такой альтернативный источник света и тепла нужно немного: жестяная банка, гофрированный картон, парафин или воск. Самое дорогое из этого — парафин, остальное приносят люди: консервная банка и картон могут быть практически у каждого. Но главное — технология, которая позволяет сделать свечи практически бездымными и с максимальной теплоотдачей.
"Думали как обогреть ребят, нашли идею. Разработали несколько размеров, технологию наполнения картоном и заливки парафином. Ребята уже про них знают, просят изготовить свечи больших размеров. Они горят 18 часов", — рассказала волонтер Каролина Мир.
Такие свечи делают общественники в Черноморском районе, Севастополе и Симферополе.
"Важно отметить, что мы готовые свечи не принимаем ни от кого, все заливаем сами. Помощь заключается в наполнении банок картоном и сборе этих жестянок. Соблюдаем безопасность", — поделилась волонтер.
Она отметила, что у волонтеров появились последователи на материке, которые пользуются именно крымской технологией производства, уже проверенной на линии боевого соприкосновения. И добавила, что готова поделиться своим опытом со всеми начинающими мастерами.
"Не у всех есть такой опыт, а мы его уже отработали. Поэтому приглашаю всех присоединиться к нам, чтобы всем вместе делать много хороших и качественных свечей, которые действительно будут долго гореть, и все ваши труды будут не напрасны", — пригласила добровольцев общественница.
Волонтер уточнила, что в зону проведения специальной военной операции отправлено уже более двух тысяч маленьких и больших свечей ее производства, которые можно использовать не только для освещения, но и подогрева воды или приготовления пищи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
Мамин борщ
Еще одним крымским подарком для наших бойцов на передовой стал настоящий домашний борщ. Специально высушенный и заботливо упакованный в порционные пакеты. Готовят его по особенной технологии: овощи сначала нарезаются, затем сушатся специальным способом и только потом соединяются в набор и фасуются в пакеты. По словам волонтеров, такой борщ можно приготовить всего за 5-10 минут.
"Сублимированные продукты — технология, придуманная до нас. Но мы решили, что ребятам не хватает материнского тепла. Мы знаем, что их кормят, но настоящий домашний борщ – это другое. Самый главный ингредиент здесь — любовь и молитва", — рассказала общественница Екатерина.
По ее словам, на изготовление уходит немало времени. Основную часть, из-за отсутствия необходимого оборудования, занимает сушка овощей.
Присоединиться к приготовлению может каждый: кто-то может передать добровольцам овощи, кто-то помочь их нарезать, кто-то высушить – дел хватит всем.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
Здоровье и комфорт
Еще одно направление — теплые вязаные носки, которые заботливо вяжут нашим бойцам добрые милые бабушки.
"Связали уже 300 пар, работают 30 вязальщиц. Одни люди приносят нитки, другие вяжут. Есть те, кто вяжет восемь пар в неделю. Кто-то может вязать одну пару две недели. Кто-то приносит клубочки, кто-то деньги", — рассказывает волонтер Ольга.
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Она отметила, что останавливаться времени нет, так как, по отзывам бойцов, одна пара таких носков изнашивается за две-три недели, а впереди холода, поэтому ребятам сейчас особенно необходима теплая защита для ног. Вяжут только из натуральных ниток, потому что синтетика под берцами может разбить ноги в кровь. Основная мотивация, по словам добровольца, желание всеобщей победы.
"Мы хотим, чтобы у нас была победа, вот поэтому и вяжем. Там наши дети, нету своих и чужих, они все уже наши. Помогаем, чем можем", — заключила она.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
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Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
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Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
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Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
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Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка волонтёров в поддержку СВО
5 из 5
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Ярмарка волонтёров в поддержку СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев