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Советы мобилизованным: что брать с собой и почему - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
Советы мобилизованным: что брать с собой и почему - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
Многие мобилизованные столкнулись с тем, что не знают, где и что брать с собой. Опытные бойцы в эфире радио "Спутник в Крыму" поделились, что с собой брать... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T16:47
2022-10-02T16:51
радио "спутник в крыму"
частичная мобилизация
общество
совет эксперта
специальная военная операция рф на украине
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Многие мобилизованные столкнулись с тем, что не знают, где и что брать с собой. Опытные бойцы в эфире радио "Спутник в Крыму" поделились, что с собой брать надо, что не надо и к чему быть готовым.Взять то, без чего не можете обойтисьЧто с собой брать и сколько, зависит напрямую от того, понесете ли вы это на себе или будет какой-то хозяйственный обоз, в который можно сложить 2-3 рюкзака. Но принцип сбора един во все времена и во все командировки: вы должны взять с собой то, без чего не можете обойтись, а не то, что хочется.Экипировка, или гидра о трех головахБренды – военные, спецназовские, около спецназовские, которые заполонили собой торговое пространство, очень плохо работают в боевых условиях. Если получится найти хорошие ботинки или берцы для работы где-нибудь на буровых Заполярья, эта обувь прослужит гораздо дольше, вынесет на себе больше и сохранит вам ноги. Не ведитесь на дорогие импортные бренды. Они скользкие, мгновенно промокнут, а нога в них замерзнет. То же касается всяких брючек и курточек. Подбирать под холод, ветер и влагу надо по другим принципам.Если вы задаетесь вопросом, на молнии должны быть берцы или шнурках, значит, берцы вам не нужны. Потому что это вообще не вопрос. Гораздо важнее, из чего они, как держат воду, как долго вы в них ходили. Вот что важно, а не шнурки.Обязательно с собой резиновые сапоги, хорошие, теплые с подкладкой, покупаются на размер больше. Осенью, особенно на южном, херсонском направлении, они будут жизненно необходимы, потому что сейчас начнется грязь.Мультикам. Если вы купите "мультик" – вас убьют. Даже спрашивать не будут, кто вы. Это расцветка "Айдара"*, "Азова"*, НАТО. Мультикам убил людей примерно столько же, сколько what’s app и бестолковые построения в ненужном месте в ненужное время. Только пиксель – армейская расцветка российской армии.Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО &gt;&gt;Подсумки, разгрузки, накидки, перчатки, ремни, головные уборы и прочее – это расходники. Они промокают, пропитываются потом, стираются не в тех условиях, в каких надо, иногда не сушатся. К этому и надо относиться как к расходникам и не цепляться за шмотки. Как говорил Колосов, боец отряда Леонова, один из последних, кто остался жив, солдат, который начал прибарахляться, уже не солдат.Чем проще вещь – тем лучшеВсегда найдутся те, кто будет предлагать брендовую вещь. Запомните: если вам пытаются продать дорогой продукт, это не значит, что вас хотят сделать лучше, это значит, что на вас хотят заработать. Как раз про закупки мультикама, плитничков, безухих шлемов и прочего. Сколько людей убили безухие шлема, подсчету не поддается… Чем проще вещь, чем грубее, доступнее – тем лучше. Вы можете через интернет взять обычный наш комплект за 4 500 рублей, и работать он будет не хуже, чем брендовая вещь за 60 тысяч.МедицинаВрач вашей части не знает ваших хронических заболеваний. Все, что у вас хроническое, вы должны купировать самостоятельно. Покупать и везти с собой. Сроки: минимально вы должны набирать всего минимум на три месяца.Сколько и чего братьДве пары носков или больше? Человек, у которого есть опыт, протянет на этом достаточно долго. Человек, у которого опыта нет, не протянет. Но эксперименты, когда бойцы берут на месяц 30 пар носков, чтобы не стирать, а поносить и выбросить, заканчиваются плачевно. Надо уметь растягивать. Не умеешь пользоваться вещами – погибнешь.Тут работают совсем другие законы. Не умеешь стираться, нормально сушить вещи - погибнешь. Не понимаешь, куда ходить можно, куда нельзя – погибнешь. Не понимаешь, как реагировать на команду "воздух!" - погибнешь. Не понимаешь, что нельзя включать what’s app и отсылать страшилки барышням на гражданку – ты тоже погибнешь.Важные мелочи и баняПо поводу салфеток и полотенец. Делается просто: берется пачка влажных салфеток, туда выливается 100-200граммов водки. Получается роскошное средство, которым, если надо, можно и умыться, и протереть рану или порез.Стельки, белье и вопросы гигиены. По стелькам многие бойцы решают вопрос классическими войлочными. Импорт, всякие мембраны и прочее вопроса не решают. Запах – это бактерии, появляются, когда нога потеет. Обязательно иметь с собой присыпку, тальк. Обязательно водка или спирт, которым вы протираете ноги. Затем присыпка, носок, ботинок. Там, где не предвидится бег, рывок, прыжок, - обувь расшнуровывается. Нога должна чувствовать себя свободно и дышать. Первая возможность проветрить берцы – они сразу снимаются и ставятся на солнце.Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео &gt;&gt;Другой вопрос гигиены – баня и помыться. Это вопрос опыта и привычки. Увы, для тех, кто моется дважды в день, это становится не преимуществом, а сильным недостатком. Надо понимать, где мыться, когда мыться, а главное – привыкнуть к тому, что ты можешь просто не помыться. Но вы привыкнете, все это станет нормой. Конечно, как только появляется первая возможность, ее сразу надо использовать, чтобы постираться и помыться. Лениться здесь нельзя.Мыло, дезодоранты. Не надо удивлять соседа по палатке или автомобилю. Мыться надо хозяйственным мылом, а финальный проход делать таким, которое приятно пахнет.СтрахСтрах это естественно, бояться это нормально. Именно страх спасет человека, придаст ему ума или скорости. Когда вы попадаете в сложную тактическую ситуацию, не надо, пожалуйста, писать сообщения, со всеми прощаться. Потому что ситуация может мгновенно измениться. Просто надо спокойно, молча делать свою работу.А помимо страха, хочу напомнить, помимо того, что для кого-то это работа, для кого-то – судьба, у каждого гражданина, у любого человека в России, помимо прав, есть еще обязанности. И священная обязанность – защита Отечества.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости Крым
1
5
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, общество, совет эксперта, специальная военная операция рф на украине
Советы мобилизованным: что брать с собой и почему

Боец спецназа с позывным "Ветер" делится опытом с теми, кто получил повестку

16:47 02.10.2022 (обновлено: 16:51 02.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Многие мобилизованные столкнулись с тем, что не знают, где и что брать с собой. Опытные бойцы в эфире радио "Спутник в Крыму" поделились, что с собой брать надо, что не надо и к чему быть готовым.

Взять то, без чего не можете обойтись

Что с собой брать и сколько, зависит напрямую от того, понесете ли вы это на себе или будет какой-то хозяйственный обоз, в который можно сложить 2-3 рюкзака. Но принцип сбора един во все времена и во все командировки: вы должны взять с собой то, без чего не можете обойтись, а не то, что хочется.

Экипировка, или гидра о трех головах

Бренды – военные, спецназовские, около спецназовские, которые заполонили собой торговое пространство, очень плохо работают в боевых условиях. Если получится найти хорошие ботинки или берцы для работы где-нибудь на буровых Заполярья, эта обувь прослужит гораздо дольше, вынесет на себе больше и сохранит вам ноги. Не ведитесь на дорогие импортные бренды. Они скользкие, мгновенно промокнут, а нога в них замерзнет. То же касается всяких брючек и курточек. Подбирать под холод, ветер и влагу надо по другим принципам.
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Если вы задаетесь вопросом, на молнии должны быть берцы или шнурках, значит, берцы вам не нужны. Потому что это вообще не вопрос. Гораздо важнее, из чего они, как держат воду, как долго вы в них ходили. Вот что важно, а не шнурки.
Обязательно с собой резиновые сапоги, хорошие, теплые с подкладкой, покупаются на размер больше. Осенью, особенно на южном, херсонском направлении, они будут жизненно необходимы, потому что сейчас начнется грязь.
Мультикам. Если вы купите "мультик" – вас убьют. Даже спрашивать не будут, кто вы. Это расцветка "Айдара"*, "Азова"*, НАТО. Мультикам убил людей примерно столько же, сколько what’s app и бестолковые построения в ненужном месте в ненужное время. Только пиксель – армейская расцветка российской армии.
Волонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО >>
Подсумки, разгрузки, накидки, перчатки, ремни, головные уборы и прочее – это расходники. Они промокают, пропитываются потом, стираются не в тех условиях, в каких надо, иногда не сушатся. К этому и надо относиться как к расходникам и не цепляться за шмотки. Как говорил Колосов, боец отряда Леонова, один из последних, кто остался жив, солдат, который начал прибарахляться, уже не солдат.

Чем проще вещь – тем лучше

Всегда найдутся те, кто будет предлагать брендовую вещь. Запомните: если вам пытаются продать дорогой продукт, это не значит, что вас хотят сделать лучше, это значит, что на вас хотят заработать. Как раз про закупки мультикама, плитничков, безухих шлемов и прочего. Сколько людей убили безухие шлема, подсчету не поддается… Чем проще вещь, чем грубее, доступнее – тем лучше. Вы можете через интернет взять обычный наш комплект за 4 500 рублей, и работать он будет не хуже, чем брендовая вещь за 60 тысяч.

Медицина

Врач вашей части не знает ваших хронических заболеваний. Все, что у вас хроническое, вы должны купировать самостоятельно. Покупать и везти с собой. Сроки: минимально вы должны набирать всего минимум на три месяца.
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

Сколько и чего брать

Две пары носков или больше? Человек, у которого есть опыт, протянет на этом достаточно долго. Человек, у которого опыта нет, не протянет. Но эксперименты, когда бойцы берут на месяц 30 пар носков, чтобы не стирать, а поносить и выбросить, заканчиваются плачевно. Надо уметь растягивать. Не умеешь пользоваться вещами – погибнешь.
Тут работают совсем другие законы. Не умеешь стираться, нормально сушить вещи - погибнешь. Не понимаешь, куда ходить можно, куда нельзя – погибнешь. Не понимаешь, как реагировать на команду "воздух!" - погибнешь. Не понимаешь, что нельзя включать what’s app и отсылать страшилки барышням на гражданку – ты тоже погибнешь.
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

Важные мелочи и баня

По поводу салфеток и полотенец. Делается просто: берется пачка влажных салфеток, туда выливается 100-200граммов водки. Получается роскошное средство, которым, если надо, можно и умыться, и протереть рану или порез.
Стельки, белье и вопросы гигиены. По стелькам многие бойцы решают вопрос классическими войлочными. Импорт, всякие мембраны и прочее вопроса не решают. Запах – это бактерии, появляются, когда нога потеет. Обязательно иметь с собой присыпку, тальк. Обязательно водка или спирт, которым вы протираете ноги. Затем присыпка, носок, ботинок. Там, где не предвидится бег, рывок, прыжок, - обувь расшнуровывается. Нога должна чувствовать себя свободно и дышать. Первая возможность проветрить берцы – они сразу снимаются и ставятся на солнце.
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео >>
Другой вопрос гигиены – баня и помыться. Это вопрос опыта и привычки. Увы, для тех, кто моется дважды в день, это становится не преимуществом, а сильным недостатком. Надо понимать, где мыться, когда мыться, а главное – привыкнуть к тому, что ты можешь просто не помыться. Но вы привыкнете, все это станет нормой. Конечно, как только появляется первая возможность, ее сразу надо использовать, чтобы постираться и помыться. Лениться здесь нельзя.
Мыло, дезодоранты. Не надо удивлять соседа по палатке или автомобилю. Мыться надо хозяйственным мылом, а финальный проход делать таким, которое приятно пахнет.
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
1 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
2 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
3 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
4 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации

© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк

Страх

Страх это естественно, бояться это нормально. Именно страх спасет человека, придаст ему ума или скорости. Когда вы попадаете в сложную тактическую ситуацию, не надо, пожалуйста, писать сообщения, со всеми прощаться. Потому что ситуация может мгновенно измениться. Просто надо спокойно, молча делать свою работу.
А помимо страха, хочу напомнить, помимо того, что для кого-то это работа, для кого-то – судьба, у каждого гражданина, у любого человека в России, помимо прав, есть еще обязанности. И священная обязанность – защита Отечества.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
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