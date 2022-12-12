https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО

Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО

Маскировочные сети для участников СВО в Севастополе вяжут все - от школьников до пенсионеров. Теперь в помещение в центре города, специально выделенное на днях... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T19:57

2022-12-12T19:57

2022-12-12T19:57

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Маскировочные сети для участников СВО в Севастополе вяжут все - от школьников до пенсионеров. Теперь в помещение в центре города, специально выделенное на днях губернатором по просьбе волонтеров, может прийти каждый желающий помочь. Корреспондент РИА Новости Крым разузнал об особенностях мастерства плетения и людях, проводящих за рутинной работой часы. А также о том, по какому принципу осуществляется снабжение бойцов необходимыми средствами.Это нужно сейчас"Я переехала сюда еще в 2014-м. Сама из Тобольска", – говорит мне волонтер Инна Рокач. Признается – тянуло в Севастополь всегда: "город энергетический, патриотический, культурный". К тому же море, солнце. А еще – память: ее дед освобождал Севастополь, штурмуя Сапун-гору в мае 1944-го.Женщина уверена: вместе с другими она сейчас "продолжает дело дедов", работая в тылу СВО. В армию уже готовится пойти ее внук. А сама Инна тем временем решила помогать, чем может. Начинала с гуманитарки, приносила в пункты сбора вещи и продукты для "донецких". Теперь вот – сети. Она нарезает полосы ткани."Естественно, я сразу откликнулась, потому что это нужно сейчас. Там, где наши бойцы – зима".Не сложно, но важноВолонтер Любовь Ахтулова объясняет нехитрый способ плетения, почти не отрываясь от работы. Она тут всего второй день, но уже освоилась. Ничего сложного, говорит. Нужно просто терпение. А еще – осознание того, что дело важное.Материал – старые простыни и пододеяльники, словом, "ненужная ветошь", рассказывает женщина. Говорит, на днях из садика им передали списанное."Так что, если у наших жителей Севастополя есть такое – пускай приносят нам", – призывает Любовь.Дефицит и спецификаСети, через которые продевают нарезанные нужных размеров полоски ткани – рыболовецкие. "Сейчас – дефицит: вся страна стала вязать", – объясняет куратор волонтеров Ольга Коваленко."Покупаем их через рыболовные интернет-магазины. Везде, где есть возможность, там и берем, у разных поставщиков. Первый поставщик сказал "скидок нет" – я нашла другого, из Санкт-Петербурга. Там сделали скидки большие: вместо 21 тысячи продали за 15, я тогда брала восемь штук 3Х4 метра, и мы сделали запас", – рассказывает она.Плести маскировку волонтеры начали еще летом, во дворах своих частных домов. Сперва покупали сети на собственные средства, потом подключились меценаты, а недавно "губернатор пообещал помощь", говорит Ольга.Сама успевает и указания дать, и сеть натянуть – для этого тут старые рамы, предназначенные для баннерных растяжек, – и порезать, и поплести. Одно слово: "активистка".Это благодаря ей получилось "пробить" помещение: лично пошла в правительство, добиваться встречи губернатором. До этого, говорит, с лета писали, обращались в департамент капстроительства – безрезультатно.Вяжут по-разному: в зависимости от того, для кого и что."На танк, например, нужно как минимум 6х8 метров. А на артиллерию – другие. Исходя из этого и делаем. Иногда отдаем им (бойцам – ред.), а они уже сами сращивают", – говорит волонтер.Из тыла с любовьюПервую партию сетей, сделанную на новом месте, уже отправили в зону СВО. Заявки принимают от всех ежедневно. Никаких денег за работу, разумеется, не берут. Главное условие: "Все в очередь", – говорит Любовь, волонтер-организатор процесса помощи бойцам на передовой."Заявки выполняются по мере наличия сетей, их мы закупаем на благотворительные пожертвования, поэтому процесс небыстрый и трудоемкий. Пока девочки могут плести одновременно 3-4 масксети, прогнозируем итоговый выход 6-8 в неделю. На данный момент образовалась очередь из подразделений – на 15 сетей. Цвет просят преимущественно белый, потом бойцы сами придадут нужную расцветку", – поделилась Любовь.В помещении по адресу ул. Володарского, 19 в Севастополе плетут маскировочные сети с 12-00 до 17-00. Здесь ждут помощи от всех неравнодушных – волонтеров и меценатов.А еще говорят: "У нас с вами такой же фронт, только тихий".Читайте также на РИА Новости Крым:Как и чем посильно помогают жители Севастополя бойцам в зоне СВО Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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