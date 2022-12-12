https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html
Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО
Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО
Маскировочные сети для участников СВО в Севастополе вяжут все - от школьников до пенсионеров. Теперь в помещение в центре города, специально выделенное на днях... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T19:57
2022-12-12T19:57
2022-12-12T19:57
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Маскировочные сети для участников СВО в Севастополе вяжут все - от школьников до пенсионеров. Теперь в помещение в центре города, специально выделенное на днях губернатором по просьбе волонтеров, может прийти каждый желающий помочь. Корреспондент РИА Новости Крым разузнал об особенностях мастерства плетения и людях, проводящих за рутинной работой часы. А также о том, по какому принципу осуществляется снабжение бойцов необходимыми средствами.Это нужно сейчас"Я переехала сюда еще в 2014-м. Сама из Тобольска", – говорит мне волонтер Инна Рокач. Признается – тянуло в Севастополь всегда: "город энергетический, патриотический, культурный". К тому же море, солнце. А еще – память: ее дед освобождал Севастополь, штурмуя Сапун-гору в мае 1944-го.Женщина уверена: вместе с другими она сейчас "продолжает дело дедов", работая в тылу СВО. В армию уже готовится пойти ее внук. А сама Инна тем временем решила помогать, чем может. Начинала с гуманитарки, приносила в пункты сбора вещи и продукты для "донецких". Теперь вот – сети. Она нарезает полосы ткани."Естественно, я сразу откликнулась, потому что это нужно сейчас. Там, где наши бойцы – зима".Не сложно, но важноВолонтер Любовь Ахтулова объясняет нехитрый способ плетения, почти не отрываясь от работы. Она тут всего второй день, но уже освоилась. Ничего сложного, говорит. Нужно просто терпение. А еще – осознание того, что дело важное.Материал – старые простыни и пододеяльники, словом, "ненужная ветошь", рассказывает женщина. Говорит, на днях из садика им передали списанное."Так что, если у наших жителей Севастополя есть такое – пускай приносят нам", – призывает Любовь.Дефицит и спецификаСети, через которые продевают нарезанные нужных размеров полоски ткани – рыболовецкие. "Сейчас – дефицит: вся страна стала вязать", – объясняет куратор волонтеров Ольга Коваленко."Покупаем их через рыболовные интернет-магазины. Везде, где есть возможность, там и берем, у разных поставщиков. Первый поставщик сказал "скидок нет" – я нашла другого, из Санкт-Петербурга. Там сделали скидки большие: вместо 21 тысячи продали за 15, я тогда брала восемь штук 3Х4 метра, и мы сделали запас", – рассказывает она.Плести маскировку волонтеры начали еще летом, во дворах своих частных домов. Сперва покупали сети на собственные средства, потом подключились меценаты, а недавно "губернатор пообещал помощь", говорит Ольга.Сама успевает и указания дать, и сеть натянуть – для этого тут старые рамы, предназначенные для баннерных растяжек, – и порезать, и поплести. Одно слово: "активистка".Это благодаря ей получилось "пробить" помещение: лично пошла в правительство, добиваться встречи губернатором. До этого, говорит, с лета писали, обращались в департамент капстроительства – безрезультатно.Вяжут по-разному: в зависимости от того, для кого и что."На танк, например, нужно как минимум 6х8 метров. А на артиллерию – другие. Исходя из этого и делаем. Иногда отдаем им (бойцам – ред.), а они уже сами сращивают", – говорит волонтер.Из тыла с любовьюПервую партию сетей, сделанную на новом месте, уже отправили в зону СВО. Заявки принимают от всех ежедневно. Никаких денег за работу, разумеется, не берут. Главное условие: "Все в очередь", – говорит Любовь, волонтер-организатор процесса помощи бойцам на передовой."Заявки выполняются по мере наличия сетей, их мы закупаем на благотворительные пожертвования, поэтому процесс небыстрый и трудоемкий. Пока девочки могут плести одновременно 3-4 масксети, прогнозируем итоговый выход 6-8 в неделю. На данный момент образовалась очередь из подразделений – на 15 сетей. Цвет просят преимущественно белый, потом бойцы сами придадут нужную расцветку", – поделилась Любовь.В помещении по адресу ул. Володарского, 19 в Севастополе плетут маскировочные сети с 12-00 до 17-00. Здесь ждут помощи от всех неравнодушных – волонтеров и меценатов.А еще говорят: "У нас с вами такой же фронт, только тихий".Читайте также на РИА Новости Крым:Как и чем посильно помогают жители Севастополя бойцам в зоне СВО Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, севастополь, сво, армия и флот, украина, крым, общество
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Маскировочные сети для участников СВО
в Севастополе вяжут все - от школьников до пенсионеров. Теперь в помещение в центре города, специально выделенное на днях губернатором по просьбе волонтеров, может прийти каждый желающий помочь. Корреспондент РИА Новости Крым разузнал об особенностях мастерства плетения и людях, проводящих за рутинной работой часы. А также о том, по какому принципу осуществляется снабжение бойцов необходимыми средствами.
Это нужно сейчас
"Я переехала сюда еще в 2014-м. Сама из Тобольска", – говорит мне волонтер Инна Рокач. Признается – тянуло в Севастополь всегда: "город энергетический, патриотический, культурный". К тому же море, солнце. А еще – память: ее дед освобождал Севастополь, штурмуя Сапун-гору в мае 1944-го.
Женщина уверена: вместе с другими она сейчас "продолжает дело дедов", работая в тылу СВО. В армию уже готовится пойти ее внук. А сама Инна тем временем решила помогать, чем может. Начинала с гуманитарки, приносила в пункты сбора вещи и продукты для "донецких". Теперь вот – сети. Она нарезает полосы ткани.
"Естественно, я сразу откликнулась, потому что это нужно сейчас. Там, где наши бойцы – зима".
Не сложно, но важно
"Вот эту полосочку – шириной 4-5 сантиметров, длиной 1 метр 20 сантиметров – мы ее вставляем в сетку, в прорезь, и начинаем пропускать дальше, главное, чтобы пустот было меньше".
Волонтер Любовь Ахтулова объясняет нехитрый способ плетения, почти не отрываясь от работы. Она тут всего второй день, но уже освоилась. Ничего сложного, говорит. Нужно просто терпение. А еще – осознание того, что дело важное.
Материал – старые простыни и пододеяльники, словом, "ненужная ветошь", рассказывает женщина. Говорит, на днях из садика им передали списанное.
"Так что, если у наших жителей Севастополя есть такое – пускай приносят нам", – призывает Любовь.
Дефицит и специфика
Сети, через которые продевают нарезанные нужных размеров полоски ткани – рыболовецкие. "Сейчас – дефицит: вся страна стала вязать", – объясняет куратор волонтеров Ольга Коваленко.
"Покупаем их через рыболовные интернет-магазины. Везде, где есть возможность, там и берем, у разных поставщиков. Первый поставщик сказал "скидок нет" – я нашла другого, из Санкт-Петербурга. Там сделали скидки большие: вместо 21 тысячи продали за 15, я тогда брала восемь штук 3Х4 метра, и мы сделали запас", – рассказывает она.
Плести маскировку волонтеры начали еще летом, во дворах своих частных домов. Сперва покупали сети на собственные средства, потом подключились меценаты, а недавно "губернатор пообещал помощь", говорит Ольга.
Сама успевает и указания дать, и сеть натянуть – для этого тут старые рамы, предназначенные для баннерных растяжек, – и порезать, и поплести. Одно слово: "активистка".
Это благодаря ей получилось "пробить" помещение: лично пошла в правительство, добиваться встречи губернатором. До этого, говорит, с лета писали, обращались в департамент капстроительства – безрезультатно.
"Пока писали письмо, ждали ответ тридцать дней – осень, отказ. Пришлось действовать иначе, – вспоминает женщина. – Сразу в течение дня все было решено, спасибо губернатору. <...> Сейчас тут у нас и школы вяжут, и кадетское училище. Все приходят, когда могут, и вяжут", – рассказывает она.
Вяжут по-разному: в зависимости от того, для кого и что.
"На танк, например, нужно как минимум 6х8 метров. А на артиллерию – другие. Исходя из этого и делаем. Иногда отдаем им (бойцам – ред.), а они уже сами сращивают", – говорит волонтер.
Из тыла с любовью
Первую партию сетей, сделанную на новом месте, уже отправили в зону СВО. Заявки принимают от всех ежедневно. Никаких денег за работу, разумеется, не берут. Главное условие: "Все в очередь", – говорит Любовь, волонтер-организатор процесса помощи бойцам на передовой.
"Заявки выполняются по мере наличия сетей, их мы закупаем на благотворительные пожертвования, поэтому процесс небыстрый и трудоемкий. Пока девочки могут плести одновременно 3-4 масксети, прогнозируем итоговый выход 6-8 в неделю. На данный момент образовалась очередь из подразделений – на 15 сетей. Цвет просят преимущественно белый, потом бойцы сами придадут нужную расцветку", – поделилась Любовь.
В помещении по адресу ул. Володарского, 19 в Севастополе плетут маскировочные сети с 12-00 до 17-00. Здесь ждут помощи от всех неравнодушных – волонтеров и меценатов.
"Закроем наших Героев Отечества от вражеского глаза", – такой тут девиз.
А еще говорят: "У нас с вами такой же фронт, только тихий".
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