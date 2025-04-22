https://crimea.ria.ru/20250422/v-mariupole-tigr-ubil-sotrudnika-zooparka-1145867146.html

В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка

В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка

В Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал хищник. Об этом сообщили в управлении Следкома... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T14:10

2025-04-22T14:10

2025-04-22T14:10

мариуполь

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал хищник. Об этом сообщили в управлении Следкома России по ДНР.Трагедия произошла 22 апреля 2025 года около полудня. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник. От полученных травм мужчина скончался.Похожий случай нападения хищника на сотрудника зоопарка произошел в Крыму 16 октября. Управляющую сафари-парка в Белогорском районе Леокадию Перевалову растерзали львы во время уборки вольера. Специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, сообщила, что основной причиной гибели сотрудницы стало нарушение ею технологического процесса и правил эксплуатации вольеров с хищными животными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в КрымуГибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследованияЧто будет с убившими управляющую "Тайгана" львами

мариуполь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, зоопарк, происшествия, новости, донецкая народная республика (днр)