Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250422/v-mariupole-tigr-ubil-sotrudnika-zooparka-1145867146.html
В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка
В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка
В Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал хищник. Об этом сообщили в управлении Следкома... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T14:10
2025-04-22T14:10
мариуполь
зоопарк
происшествия
новости
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866595_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39ff2dd06753cc7a0fd8b1f504c80f8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал хищник. Об этом сообщили в управлении Следкома России по ДНР.Трагедия произошла 22 апреля 2025 года около полудня. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник. От полученных травм мужчина скончался.Похожий случай нападения хищника на сотрудника зоопарка произошел в Крыму 16 октября. Управляющую сафари-парка в Белогорском районе Леокадию Перевалову растерзали львы во время уборки вольера. Специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, сообщила, что основной причиной гибели сотрудницы стало нарушение ею технологического процесса и правил эксплуатации вольеров с хищными животными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в КрымуГибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследованияЧто будет с убившими управляющую "Тайгана" львами
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_915e453ef823ec613440a807abfbe221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мариуполь, зоопарк, происшествия, новости, донецкая народная республика (днр)
В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка

В Мариуполе проводится проверка по факту гибели сотрудника зоопарка после нападения тигра

14:10 22.04.2025
 
© Следком ДНРВ Мариуполе тигр загрыз сотрудника зоопарка
В Мариуполе тигр загрыз сотрудника зоопарка
© Следком ДНР
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал хищник. Об этом сообщили в управлении Следкома России по ДНР.
Трагедия произошла 22 апреля 2025 года около полудня. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник. От полученных травм мужчина скончался.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточняют в ведомстве.
Похожий случай нападения хищника на сотрудника зоопарка произошел в Крыму 16 октября. Управляющую сафари-парка в Белогорском районе Леокадию Перевалову растерзали львы во время уборки вольера. Специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, сообщила, что основной причиной гибели сотрудницы стало нарушение ею технологического процесса и правил эксплуатации вольеров с хищными животными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму
Гибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследования
Что будет с убившими управляющую "Тайгана" львами
 
МариупольЗоопаркПроисшествияНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53Путин назвал Церетели подвижником в мире искусства
15:41Строил Крымский мост: Керчь простилась с героем СВО Апановичем
15:33Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах
15:09Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
14:41Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
14:31Как в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
14:10В Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка
14:02Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
13:52Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе
13:45Есть нюансы: в Кремле оценили предложение Киева о прекращении ударов
13:27Потери Киева растут на всех фронтах – данные Минобороны за сутки
13:17На Крымском мосту очередь снова выросла вдвое
13:09Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело
12:57Высокую пожароопасность объявили в Крыму
12:52ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом
12:46"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова
12:37Созидатель и творец: Россия скорбит об уходе Зураба Церетели
12:25Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР
12:20Рейд в Севастополе открыли
11:55Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение
Лента новостейМолния