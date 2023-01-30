https://crimea.ria.ru/20230130/skolko-stoit-modernizatsiya-zdravookhraneniya-v-krymu--aksenov-1126674896.html

Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов

Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов

В Крыму продолжается реализация пятилетней программы модернизации здравоохранения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, ее общая стоимость превышает 7,5 РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T18:56

2023-01-30T18:56

2023-01-30T18:56

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается реализация пятилетней программы модернизации здравоохранения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, ее общая стоимость превышает 7,5 млрд рублей.Новые ФАПы и не толькоПо словам руководителя региона, старт программе задали в 2021 году, завершить ее мероприятия должны в 2025. Уже к концу прошлого года в ее рамках в Крыму построили 44 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию, закончили капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара.Планы на текущий годУже в этом году, по словам главы республики, планируют закончить строительство еще полусотни фельдшерско-акушерских пунктов. Также крымские власти обещают капитально отремонтировать три ФАПа и одну амбулаторию, закупить еще 52 автомобиля для городских и районных больниц и четыре единицы медицинского оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым.Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в КрымуГде в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, новости, общество