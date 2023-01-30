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Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
В Крыму продолжается реализация пятилетней программы модернизации здравоохранения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, ее общая стоимость превышает 7,5 РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T18:56
2023-01-30T18:56
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается реализация пятилетней программы модернизации здравоохранения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, ее общая стоимость превышает 7,5 млрд рублей.Новые ФАПы и не толькоПо словам руководителя региона, старт программе задали в 2021 году, завершить ее мероприятия должны в 2025. Уже к концу прошлого года в ее рамках в Крыму построили 44 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию, закончили капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара.Планы на текущий годУже в этом году, по словам главы республики, планируют закончить строительство еще полусотни фельдшерско-акушерских пунктов. Также крымские власти обещают капитально отремонтировать три ФАПа и одну амбулаторию, закупить еще 52 автомобиля для городских и районных больниц и четыре единицы медицинского оборудования.Читайте также на РИА Новости Крым.Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в КрымуГде в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, новости, общество
Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов

Аксенов назвал стоимость пятилетней программы модернизации здравоохранения

18:56 30.01.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается реализация пятилетней программы модернизации здравоохранения. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, ее общая стоимость превышает 7,5 млрд рублей.

Новые ФАПы и не только

По словам руководителя региона, старт программе задали в 2021 году, завершить ее мероприятия должны в 2025. Уже к концу прошлого года в ее рамках в Крыму построили 44 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию, закончили капремонт пяти ФАПов, 31 амбулатории и одного дневного стационара.
"Приобретено 49 автомобилей LADA Granta и медицинское оборудование. Кроме того, в прошлом году началось строительство двух поликлиник в Симферополе, которое будет завершено в 2024-ом", – добавил Аксенов.

Планы на текущий год

Уже в этом году, по словам главы республики, планируют закончить строительство еще полусотни фельдшерско-акушерских пунктов. Также крымские власти обещают капитально отремонтировать три ФАПа и одну амбулаторию, закупить еще 52 автомобиля для городских и районных больниц и четыре единицы медицинского оборудования.
"Общий объем финансирования региональной программы на пять лет – более 7,5 млрд рублей. Она реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - уточнил Аксенов.
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