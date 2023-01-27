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Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму

Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму

Поручение президента России Владимира Путина ввести должности врачей-стажеров для студентов ординатуры существенно улучшит ситуацию с обеспеченностью кадрами в... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T20:05

2023-01-27T20:05

2023-01-27T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Поручение президента России Владимира Путина ввести должности врачей-стажеров для студентов ординатуры существенно улучшит ситуацию с обеспеченностью кадрами в первичном звене здравоохранения, для Крыма это очень актуально. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главврач Кольчугинской участковой больницы Симферопольского района, член Общественной палаты Крыма Борис Левин.Должность врача-стажера в России введут летом 2023В медицинских организациях России летом появятся должности врачей-стажеров для ординаторов. Изменения в законодательство должен внести Минздрав до 15 июля, соответствующее поручение утвердил в пятницу президент РФ Владимир Путин.Врачи-стажеры из ординаторов усилят больницы КрымаПо словам Бориса Левина, изменения в законодательстве, безусловно, помогут улучшить ситуацию с обеспеченностью медицинскими специалистами в Крыму и в России в целом, так как кадровые проблемы в здравоохранении сегодня "стоят очень остро". В особенности в первичном звене, к которому относятся амбулатории, участковые и центральные районные больницы. В Крыму, например, сегодня пустует около 900 врачебных ставок, сказал он.По его словам, пока работать сразу после института могут только семейные врачи и педиатры. Остальные должны завершить обучение в ординатуре и только после этого приступать к работе.Другие поручения Путина Минздраву в 2023 годуДо 1 марта этого года, согласно поручению президента, специалисты профильного министерства должны внести предложения, как мотивировать медработников первичного звена повысить качество и доступность медицинской помощи населению, установив критерии ее оценки. Оценивать будут на основе данных о динамике состояния здоровья пациентов и сведений об их удовлетворенности работой больниц и поликлиник.Также с учетом ранее поставленных задач президент поручил ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, а также внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медорганизаций. Основывать новые разработки будут на опыте Москвы. Первые результаты такое работы будут озвучены в середине апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения КрымаПаллиативная помощь в Крыму: открыты первые выездные отделения Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет

https://crimea.ria.ru/20230104/kak-krymskie-mediki-pomogayut-boytsam-v-zone-spetsoperatsii--1126129051.html

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