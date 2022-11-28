https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html

Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма

Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма

Обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений. Это основные проблемы в... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T17:29

2022-11-28T17:29

2022-11-28T17:35

сергей аксенов

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений. Это основные проблемы в сфере здравоохранения Крыма, заявил глава региона Сергей Аксенов."Основные проблемы в этой сфере (здравоохранения — ред.), требующие решения: лицензирование медучреждений, привлечение медицинских кадров и обеспечение лекарствами, а также состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений", — написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам выступления с докладом на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде РФ.По его словам, лицензирование медучреждений напрямую зависит от соответствия лицензионным показателям и технического состояния объектов."Так, из 394 необходимых уже отремонтировано или построено 155 объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году завершаются работы еще на 50 объектах", — сообщил глава РК.Говоря о кадровой потребности Крыма, руководитель республики отметил, что Крыму на данный момент не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч сотрудников среднего и младшего персонала. В части снабжения лекарствами Аксенов обозначил дефицит 60 наименований льготных лекарственных препаратов."Еще одним важным вопросом является состояние детских санаторно-курортных учреждений. У крымских санаториев есть значительный потенциал, и реализовать его помогают решения президента и федерального центра, а также использование практики передачи объектов российским регионам", — добавил глава Крыма.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сферу здравоохранения Республики Крым за восемь лет вложено более 360 млрд рублей, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе