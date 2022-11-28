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Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
Обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений. Это основные проблемы в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T17:29
2022-11-28T17:35
сергей аксенов
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений. Это основные проблемы в сфере здравоохранения Крыма, заявил глава региона Сергей Аксенов."Основные проблемы в этой сфере (здравоохранения — ред.), требующие решения: лицензирование медучреждений, привлечение медицинских кадров и обеспечение лекарствами, а также состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений", — написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам выступления с докладом на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде РФ.По его словам, лицензирование медучреждений напрямую зависит от соответствия лицензионным показателям и технического состояния объектов."Так, из 394 необходимых уже отремонтировано или построено 155 объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году завершаются работы еще на 50 объектах", — сообщил глава РК.Говоря о кадровой потребности Крыма, руководитель республики отметил, что Крыму на данный момент не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч сотрудников среднего и младшего персонала. В части снабжения лекарствами Аксенов обозначил дефицит 60 наименований льготных лекарственных препаратов."Еще одним важным вопросом является состояние детских санаторно-курортных учреждений. У крымских санаториев есть значительный потенциал, и реализовать его помогают решения президента и федерального центра, а также использование практики передачи объектов российским регионам", — добавил глава Крыма.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сферу здравоохранения Республики Крым за восемь лет вложено более 360 млрд рублей, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи.
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Новости
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сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма

Глава Крыма назвал главные проблемы в сфере здравоохранения региона

17:29 28.11.2022 (обновлено: 17:35 28.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений. Это основные проблемы в сфере здравоохранения Крыма, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Основные проблемы в этой сфере (здравоохранения — ред.), требующие решения: лицензирование медучреждений, привлечение медицинских кадров и обеспечение лекарствами, а также состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений", — написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам выступления с докладом на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде РФ.
По его словам, лицензирование медучреждений напрямую зависит от соответствия лицензионным показателям и технического состояния объектов.
"Так, из 394 необходимых уже отремонтировано или построено 155 объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году завершаются работы еще на 50 объектах", — сообщил глава РК.
Говоря о кадровой потребности Крыма, руководитель республики отметил, что Крыму на данный момент не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч сотрудников среднего и младшего персонала. В части снабжения лекарствами Аксенов обозначил дефицит 60 наименований льготных лекарственных препаратов.
"Еще одним важным вопросом является состояние детских санаторно-курортных учреждений. У крымских санаториев есть значительный потенциал, и реализовать его помогают решения президента и федерального центра, а также использование практики передачи объектов российским регионам", — добавил глава Крыма.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сферу здравоохранения Республики Крым за восемь лет вложено более 360 млрд рублей, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи.
 
Сергей АксеновКрымЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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