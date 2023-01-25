https://crimea.ria.ru/20230125/gde-v-krymu-delayut-rasshirennyy-skrining-novorozhdennym-1126558515.html

Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным

Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным

В Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-25T08:41

2023-01-25T08:41

2023-01-24T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такая проверка проводилась только на наличие пяти заболеваний.Полученные пробы передадут в специализированную лабораторию в Краснодаре. Анализы детей, у которых выявлены заболевания, для подтверждения направят в московский Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова.Финансирование расширенного скрининга новорожденных в Крыму осуществляется из федерального и республиканского бюджета. Создан запас тест-бланков на текущий год, с транспортной компанией заключен договор о перевозке биоматериалов, сообщил глава минздрава Крыма.Среди заболеваний, на наличие которых теперь проверяют новорожденных в Крыму, - спинально-мышечная атрофия, первичные иммунодефициты, нарушения обмена жирных кислот, аминокислот и т.д. Большинство из этих заболеваний не проявляются в первые месяцы жизни ребенка, поэтому расширенное исследование позволит начать лечение детей как можно раньше, что очень важно для предотвращения тяжелых последствий и улучшения качества жизни маленьких пациентов.Ранее аналогичные исследования стали доступны и для севастопольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышейВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в КрымуКак в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов

https://crimea.ria.ru/20221117/gde-novorozhdennye-poluchayut-ekstrennuyu-pomosch-medikov-v-krymu--neonatolog-1125424017.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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