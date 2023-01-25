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Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным
Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным
В Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-25T08:41
2023-01-24T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такая проверка проводилась только на наличие пяти заболеваний.Полученные пробы передадут в специализированную лабораторию в Краснодаре. Анализы детей, у которых выявлены заболевания, для подтверждения направят в московский Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова.Финансирование расширенного скрининга новорожденных в Крыму осуществляется из федерального и республиканского бюджета. Создан запас тест-бланков на текущий год, с транспортной компанией заключен договор о перевозке биоматериалов, сообщил глава минздрава Крыма.Среди заболеваний, на наличие которых теперь проверяют новорожденных в Крыму, - спинально-мышечная атрофия, первичные иммунодефициты, нарушения обмена жирных кислот, аминокислот и т.д. Большинство из этих заболеваний не проявляются в первые месяцы жизни ребенка, поэтому расширенное исследование позволит начать лечение детей как можно раньше, что очень важно для предотвращения тяжелых последствий и улучшения качества жизни маленьких пациентов.Ранее аналогичные исследования стали доступны и для севастопольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышейВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в КрымуКак в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов
https://crimea.ria.ru/20221117/gde-novorozhdennye-poluchayut-ekstrennuyu-pomosch-medikov-v-krymu--neonatolog-1125424017.html
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крым, новости, новости крыма, здоровье, минздрав крыма, дети, общество
Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным

Минздрав Крыма: новорожденных в республике будут проверять на 36 генетических заболеваний

08:41 25.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такая проверка проводилась только на наличие пяти заболеваний.
"Взятие образцов крови у новорожденных детей осуществляется в родовспомогательных и детских учреждениях Крыма специально подготовленными медицинскими работниками, которые прошли обучение на базе лаборатории медико-генетического центра. Отбор биоматериала производится с согласия родителей", - сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
Полученные пробы передадут в специализированную лабораторию в Краснодаре. Анализы детей, у которых выявлены заболевания, для подтверждения направят в московский Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова.
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 20:59
Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог
Финансирование расширенного скрининга новорожденных в Крыму осуществляется из федерального и республиканского бюджета. Создан запас тест-бланков на текущий год, с транспортной компанией заключен договор о перевозке биоматериалов, сообщил глава минздрава Крыма.
Среди заболеваний, на наличие которых теперь проверяют новорожденных в Крыму, - спинально-мышечная атрофия, первичные иммунодефициты, нарушения обмена жирных кислот, аминокислот и т.д. Большинство из этих заболеваний не проявляются в первые месяцы жизни ребенка, поэтому расширенное исследование позволит начать лечение детей как можно раньше, что очень важно для предотвращения тяжелых последствий и улучшения качества жизни маленьких пациентов.
Ранее аналогичные исследования стали доступны и для севастопольцев.
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