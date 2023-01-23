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В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний
В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний - РИА Новости Крым, 23.01.2023
В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний
Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорожденных. Эта процедура позволит проверить малышей на наличие 36 генетических заболеваний, сообщил РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T07:37
2023-01-23T07:37
севастополь
михаил развожаев
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорожденных. Эта процедура позволит проверить малышей на наличие 36 генетических заболеваний, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что скрининг позволит начать лечение еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму. Если заболевание выявлено в первые дни жизни, можно сразу начать лечение и даже избежать инвалидности, подчеркнул он.Полученные анализы направят в межрегиональный центр Краснодара. В случае получения положительного теста, их перешлют на перепроверку в медико-генетический центре им. Бочкова в Москве.С начала года уже более 150 новорожденных севастопольцев прошли расширенный скрининг на базе второго роддома.С начала 2023 года правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. В новой редакции он включает питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и веритьВакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуВозможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
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https://crimea.ria.ru/20221212/vykhodili-malysha-vesom-400-gramm-yubiley-perinatalnogo-tsentra-v-krymu--1125821884.html
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севастополь, михаил развожаев, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний

Развожаев: севастопольским младенцам проведут расширенный скрининг генетических болезней

07:37 23.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорожденных. Эта процедура позволит проверить малышей на наличие 36 генетических заболеваний, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Важно, что скрининг включает тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного и выявляет спинально-мышечную атрофию. Так как многие из генетических патологий внешне никак не проявляются, тем более в таком раннем возрасте", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что скрининг позволит начать лечение еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму. Если заболевание выявлено в первые дни жизни, можно сразу начать лечение и даже избежать инвалидности, подчеркнул он.
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Полученные анализы направят в межрегиональный центр Краснодара. В случае получения положительного теста, их перешлют на перепроверку в медико-генетический центре им. Бочкова в Москве.
С начала года уже более 150 новорожденных севастопольцев прошли расширенный скрининг на базе второго роддома.
С начала 2023 года правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. В новой редакции он включает питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования.
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СевастопольМихаил РазвожаевОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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