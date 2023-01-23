https://crimea.ria.ru/20230123/v-sevastopole-mladentsev-budut-testirovat-na-36-geneticheskikh-zabolevaniy-1126523209.html

В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний

В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний - РИА Новости Крым, 23.01.2023

В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний

Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорожденных. Эта процедура позволит проверить малышей на наличие 36 генетических заболеваний, сообщил РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T07:37

2023-01-23T07:37

2023-01-23T07:37

севастополь

михаил развожаев

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорожденных. Эта процедура позволит проверить малышей на наличие 36 генетических заболеваний, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что скрининг позволит начать лечение еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму. Если заболевание выявлено в первые дни жизни, можно сразу начать лечение и даже избежать инвалидности, подчеркнул он.Полученные анализы направят в межрегиональный центр Краснодара. В случае получения положительного теста, их перешлют на перепроверку в медико-генетический центре им. Бочкова в Москве.С начала года уже более 150 новорожденных севастопольцев прошли расширенный скрининг на базе второго роддома.С начала 2023 года правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. В новой редакции он включает питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и веритьВакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуВозможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин

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https://crimea.ria.ru/20221212/vykhodili-malysha-vesom-400-gramm-yubiley-perinatalnogo-tsentra-v-krymu--1125821884.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма