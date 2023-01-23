В Севастополе младенцев будут тестировать на 36 генетических заболеваний
Развожаев: севастопольским младенцам проведут расширенный скрининг генетических болезней
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь включился в программу расширенного скрининга новорожденных. Эта процедура позволит проверить малышей на наличие 36 генетических заболеваний, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Важно, что скрининг включает тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного и выявляет спинально-мышечную атрофию. Так как многие из генетических патологий внешне никак не проявляются, тем более в таком раннем возрасте", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что скрининг позволит начать лечение еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму. Если заболевание выявлено в первые дни жизни, можно сразу начать лечение и даже избежать инвалидности, подчеркнул он.
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Полученные анализы направят в межрегиональный центр Краснодара. В случае получения положительного теста, их перешлют на перепроверку в медико-генетический центре им. Бочкова в Москве.
С начала года уже более 150 новорожденных севастопольцев прошли расширенный скрининг на базе второго роддома.
С начала 2023 года правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. В новой редакции он включает питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования.
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