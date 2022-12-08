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Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями, они будут доступны со следующего года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T15:06
2022-12-08T15:27
россия
здравоохранение в россии
общество
михаил мишустин
правительство россии
лекарства
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями, они будут доступны со следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.В перечень добавят девять новых позиций. В частности, питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования."Все эти специализированные продукты нужны для роста, развития и лечения маленьких пациентов с очень непростыми диагнозами", – отметил Михаил Мишустин.Кому необходимы лечебные продуктыПродукты лечебного питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. В основном, это специализированные жидкие и сухие смеси. Они закупаются за счет бюджетных средств и выдаются пациентам бесплатно по рецепту.Перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.Лекарство для детей с лейкозомНаряду с расширением перечня лечебных продуктов правительство выделило деньги на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей.Планируется, что все они поступят в медучреждения страны до конца этого года. Премьер поручил Минздраву держать на контроле поставки препарата в больницы.Читайте также:В Севастополе начнут готовить логопедов для работы с детьми-инвалидами
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россия, здравоохранение в россии, общество, михаил мишустин, правительство россии, лекарства, соцзащита
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Лечебных продуктов для детей-инвалидов станет больше в 2023 году

15:06 08.12.2022 (обновлено: 15:27 08.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач детской больницы
Врач детской больницы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями, они будут доступны со следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
В перечень добавят девять новых позиций. В частности, питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования.
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"Все эти специализированные продукты нужны для роста, развития и лечения маленьких пациентов с очень непростыми диагнозами", – отметил Михаил Мишустин.
Кому необходимы лечебные продукты
Продукты лечебного питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. В основном, это специализированные жидкие и сухие смеси. Они закупаются за счет бюджетных средств и выдаются пациентам бесплатно по рецепту.
Перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.
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Лекарство для детей с лейкозом
Наряду с расширением перечня лечебных продуктов правительство выделило деньги на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей.
"Из резервного фонда правительства будет выделено более 122 млн рублей на закупку препарата "Онкаспар" – дорогостоящего лекарства для лечения острого лейкоза у детей, которому пока нет отечественных аналогов. Это позволит закупить не менее 1 тысячи упаковок уже в 2022 году", - проинформировал Мишустин.
Планируется, что все они поступят в медучреждения страны до конца этого года. Премьер поручил Минздраву держать на контроле поставки препарата в больницы.
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