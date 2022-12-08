https://crimea.ria.ru/20221208/pravitelstvo-rasshirilo-perechen-lechebnykh-produktov-dlya-detey-invalidov-1125755388.html

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями, они будут доступны со следующего года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T15:06

2022-12-08T15:06

2022-12-08T15:27

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здравоохранение в россии

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правительство россии

лекарства

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями, они будут доступны со следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.В перечень добавят девять новых позиций. В частности, питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. Всего в обновленном перечне 103 наименования."Все эти специализированные продукты нужны для роста, развития и лечения маленьких пациентов с очень непростыми диагнозами", – отметил Михаил Мишустин.Кому необходимы лечебные продуктыПродукты лечебного питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. В основном, это специализированные жидкие и сухие смеси. Они закупаются за счет бюджетных средств и выдаются пациентам бесплатно по рецепту.Перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.Лекарство для детей с лейкозомНаряду с расширением перечня лечебных продуктов правительство выделило деньги на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей.Планируется, что все они поступят в медучреждения страны до конца этого года. Премьер поручил Минздраву держать на контроле поставки препарата в больницы.Читайте также:В Севастополе начнут готовить логопедов для работы с детьми-инвалидами

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https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html

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россия, здравоохранение в россии, общество, михаил мишустин, правительство россии, лекарства, соцзащита