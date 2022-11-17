Как в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов
Неонатолог Сидоров рассказал о возможностях врачей Крыма в выхаживании недоношенных детей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Современная медицина не позволяет исключить преждевременные роды и рождение недоношенных детей. Однако врачи добились успехов в выхаживании новорожденных с низкой массой тела, и сегодня каждый такой ребенок имеет шанс на здоровую и полноценную жизнь. Об этом в Международный день недоношенных детей журналистам рассказал главный внештатный специалист неонатолог минздрава Крыма Александр Сидоров.
По его словам, сегодня врачам доступно множество разнообразных техник, которые позволяют избежать преждевременных родов. Тем не менее, исключить рождение недоношенного ребенка полностью нельзя.
"Недоношенные дети рождаются во всем мире, поэтому основное внимание уделяется именно совершенствованию практик выхаживания", – сказал неонатолог.
Выхаживание недоношенных детей, особенно массой тела меньше тысячи граммов, самый сложный и продолжительный процесс, в него входит целый комплекс мероприятий, отметил специалист.
"Прежде всего, это обеспечение температурных условий, потому что у таких детей не поддерживается необходимая температура тела, кроме того, искусственная вентиляция легких и решение хирургических проблем. С возрастом у недоношенных детей возникают проблемы со зрением, поэтому мы проводим операции на глазах, в том числе для профилактики слепоты", – пояснил он.
Ежегодно в республике рождается около 80 недоношенных детей. Из года в год показатель остается стабильным, несмотря на общее снижение рождаемости в регионе.
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"В некоторых случаях рожденные с минимальным весом дети проводят в учреждении до полугода. После выписки в большинстве случаев они ведут полноценную жизнь, – отметил Сидоров. – В целом по республике процент недоношенных детей около 5. Перинатальный центр, в свою очередь, ориентирован на патологии беременности и новорожденных, поэтому по учреждению статистика выше".
На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 12 детей, девять из которых – родившиеся с массой тела менее тысячи граммов. В отделении патологии новорожденных – 25 детей, большинство из них – родившиеся преждевременно. Около 300 выписанных в год новорожденных имеют вес от одной до двух тысяч граммов, отметил врач. Из них около 120 – пациенты сложной категории, вес которых до 1500 граммов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМать и новорожденный ребёнок
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Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМать и новорожденный ребёнок
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Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБокс с недоношенным ребёнком
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Бокс с недоношенным ребёнком
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМать и новорожденный ребёнок
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Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНоворожденный ребёнок
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Новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМать и новорожденный ребёнок
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Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМать и новорожденный ребёнок
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Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНоворожденный ребёнок
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Новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПалата интенсивной терапии
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Палата интенсивной терапии
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9
Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
Бокс с недоношенным ребёнком
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9
Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
Новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
Мать и новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
Новорожденный ребёнок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9
Палата интенсивной терапии
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. По данным Минздрава РФ, в России ежегодно рождается почти 90 тысяч недоношенных детей. При этом, за последние 30 лет выживаемость родившихся с экстремально низкой массой тела детей выросла в девять раз по стране.