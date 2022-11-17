https://crimea.ria.ru/20221117/kak-v-krymu-spasayut-nedonoshennykh-detey-vozmozhnosti-neonatologov-1125419203.html

Как в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов

Как в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Как в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов

Современная медицина не позволяет исключить преждевременные роды и рождение недоношенных детей. Однако врачи добились успехов в выхаживании новорожденных с... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T16:35

2022-11-17T16:35

2022-11-17T16:35

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Современная медицина не позволяет исключить преждевременные роды и рождение недоношенных детей. Однако врачи добились успехов в выхаживании новорожденных с низкой массой тела, и сегодня каждый такой ребенок имеет шанс на здоровую и полноценную жизнь. Об этом в Международный день недоношенных детей журналистам рассказал главный внештатный специалист неонатолог минздрава Крыма Александр Сидоров.По его словам, сегодня врачам доступно множество разнообразных техник, которые позволяют избежать преждевременных родов. Тем не менее, исключить рождение недоношенного ребенка полностью нельзя."Недоношенные дети рождаются во всем мире, поэтому основное внимание уделяется именно совершенствованию практик выхаживания", – сказал неонатолог.Выхаживание недоношенных детей, особенно массой тела меньше тысячи граммов, самый сложный и продолжительный процесс, в него входит целый комплекс мероприятий, отметил специалист.Ежегодно в республике рождается около 80 недоношенных детей. Из года в год показатель остается стабильным, несмотря на общее снижение рождаемости в регионе."В некоторых случаях рожденные с минимальным весом дети проводят в учреждении до полугода. После выписки в большинстве случаев они ведут полноценную жизнь, – отметил Сидоров. – В целом по республике процент недоношенных детей около 5. Перинатальный центр, в свою очередь, ориентирован на патологии беременности и новорожденных, поэтому по учреждению статистика выше".На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 12 детей, девять из которых – родившиеся с массой тела менее тысячи граммов. В отделении патологии новорожденных – 25 детей, большинство из них – родившиеся преждевременно. Около 300 выписанных в год новорожденных имеют вес от одной до двух тысяч граммов, отметил врач. Из них около 120 – пациенты сложной категории, вес которых до 1500 граммов.Ежегодно 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. По данным Минздрава РФ, в России ежегодно рождается почти 90 тысяч недоношенных детей. При этом, за последние 30 лет выживаемость родившихся с экстремально низкой массой тела детей выросла в девять раз по стране.

https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html

https://crimea.ria.ru/20210406/Chudesa-meditsiny-v-Rossii-vykhodili-480-grammovuyu-devochku-1119439298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество