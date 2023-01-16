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Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты
Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты
Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T17:34
2023-01-16T17:36
крым
юфо
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. Об этом сообщает региональный проектный офис.Освоено 99% средствПо данным офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.Как уточнили в ведомстве, в рамках реализации нацпроектов в 2022 году в Керчи построен новый детский сад на 140 мест, завершена модернизация помещения центра занятости в Евпатории. Кроме того, в пяти районах республики установлены спортивные площадки, в 14 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование, около 29 тысяч семей получили выплаты при рождении детей.Новые больницы и школыВ рамках нацпроекта "Здравоохранение" капитально отремонтированы 29 больниц, построено 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов и начато строительство двух поликлиник со сроком завершения в 2024 году. Также власти закупили 49 автомобилей скорой помощи."Нацпроект "Образование" может похвастаться новой школой на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района, 50 новыми "Точками роста", обновлением материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 11 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", – отметили в региональном офисе.Дороги и городская средаНацпроект "Безопасные качественные дороги" обеспечил строительство 20 объектов дорожной сети, общей протяженностью почти 200 километров. Также подрядчики завершили ремонт пяти искусственных сооружений общей протяженностью 363 метра.В рамках работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" в минувшем году подрядчики благоустроили 57 общественных территорий. Введены в эксплуатацию более 850 тысяч квадратных метров жилья. Более 1100 крымчан переселились из аварийного жилья в новые квартиры.В ходе реализации нацпроекта "Экология" расчищены 8,3 км русел рек, восстановлено 287 гектаров лесов. Также специалисты завершили рекультивацию отработанного полигона твердых коммунальных отходов в Судаке, а в Белогорске продолжается рекультивация отработанного полигона твердых коммунальных отходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты в Крыму: что сделаноСтарт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы
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крым, юфо, реализация нацпроектов в крыму, экономика, новости крыма, керчь, евпатория
Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты

Крым стал лидером в Южном федеральном округе по освоению средств нацпроектов

17:34 16.01.2023 (обновлено: 17:36 16.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Детский сад в Джанкое, построенный по федеральной целевой программе развития Крыма до 2020 года
Детский сад в Джанкое, построенный по федеральной целевой программе развития Крыма до 2020 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. Об этом сообщает региональный проектный офис.

Освоено 99% средств

"На текущий год, согласно региональному плану по всем нацпроектам, Крым должен был достигнуть 139 целевых показателей. Регионом достигнуто выполнение 125 показателей (89,9%). По уровню освоения средств нацпроектов Республика Крым стала первой в Южном федеральном округе", - говорится в сообщении.
По данным офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.
Как уточнили в ведомстве, в рамках реализации нацпроектов в 2022 году в Керчи построен новый детский сад на 140 мест, завершена модернизация помещения центра занятости в Евпатории. Кроме того, в пяти районах республики установлены спортивные площадки, в 14 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование, около 29 тысяч семей получили выплаты при рождении детей.
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Новые больницы и школы

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" капитально отремонтированы 29 больниц, построено 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов и начато строительство двух поликлиник со сроком завершения в 2024 году. Также власти закупили 49 автомобилей скорой помощи.
"Нацпроект "Образование" может похвастаться новой школой на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района, 50 новыми "Точками роста", обновлением материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 11 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", – отметили в региональном офисе.
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Дороги и городская среда

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" обеспечил строительство 20 объектов дорожной сети, общей протяженностью почти 200 километров. Также подрядчики завершили ремонт пяти искусственных сооружений общей протяженностью 363 метра.
В рамках работы по нацпроекту "Жилье и городская среда" в минувшем году подрядчики благоустроили 57 общественных территорий. Введены в эксплуатацию более 850 тысяч квадратных метров жилья. Более 1100 крымчан переселились из аварийного жилья в новые квартиры.
В ходе реализации нацпроекта "Экология" расчищены 8,3 км русел рек, восстановлено 287 гектаров лесов. Также специалисты завершили рекультивацию отработанного полигона твердых коммунальных отходов в Судаке, а в Белогорске продолжается рекультивация отработанного полигона твердых коммунальных отходов.
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