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ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы
ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы - РИА Новости Крым, 26.12.2022
ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы Крыма выявили картельный сговор при проведении госзакупок в Ленинском районе республики на сумму более 40... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T16:51
2022-12-26T16:51
2022-12-26T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы Крыма выявили картельный сговор при проведении госзакупок в Ленинском районе республики на сумму более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Участниками сговора стали десять предприятий-поставщиков реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья для Ленинской центральной районной больницы и сотрудники медучреждения.По их итогам компании заключили контракты на сумму 40 миллионов рублей по завышенным ценам. К таким выводам в ФАС пришли после анализа результатов торгов. В частности, установлено, что участие в электронных аукционах, подача заявок, ценовых предложений и заключение контрактов происходило с одинаковых IР-адресов.Предприятия не только обменивались информацией, но и фактически располагались по одному адресу. Документы, подтверждающие их причастность к картельной деятельности, были обнаружены в ходе проверки.Установлено, что фигуранты дела как до публичного объявления закупки, так и во время ее проведения, сотрудничали и обменивались информацией вопреки существующему законодательному запрету на проведение таких переговоров. Данные действия подпадают под нарушение закона о защите конкуренции. Предприятиям грозят оборотные штрафы.Собранные по делу материалы переданы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.Читайте также:Прокуратура Севастополя выявила нарушения в исполнении нацпроектаПодрядчик ремонта набережной Салгира займется музеем в СевастополеПодрядчик в Крыму оштрафован на 270 тыс. рублей из-за лифта в больнице
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы
В Крыму раскрыли аферу на 40 млн рублей с госзакупками для Ленинской районной больницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы Крыма выявили картельный сговор при проведении госзакупок в Ленинском районе республики на сумму более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Участниками сговора стали десять предприятий-поставщиков реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья для Ленинской центральной районной больницы и сотрудники медучреждения.
"Участники сговора реализовывали антиконкурентные модели поведения на 18 торгах в период с 2019 по 2021 год. В частности, во время проведения аукционов с их участием начальная максимальная цена контрактов не снижалась более чем на 5%", – говорится в сообщении.
По их итогам компании заключили контракты на сумму 40 миллионов рублей по завышенным ценам. К таким выводам в ФАС пришли после анализа результатов торгов. В частности, установлено, что участие в электронных аукционах, подача заявок, ценовых предложений и заключение контрактов происходило с одинаковых IР-адресов.
Предприятия не только обменивались информацией, но и фактически располагались по одному адресу. Документы, подтверждающие их причастность к картельной деятельности, были обнаружены в ходе проверки.
"Также УФАС по Крыму выявлен сговор сотрудников Ленинской районной больницы с компаниями-поставщиками. В частности, технические задания к закупкам прописывались под ответчиков. В результате последние получали преимущественное положение по отношению к другим участникам торгов", – продолжили в ведомстве. Кроме того, он получили доступ к поставкам реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели, постельного белья без участия в конкурентной борьбе.
Установлено, что фигуранты дела как до публичного объявления закупки, так и во время ее проведения, сотрудничали и обменивались информацией вопреки существующему законодательному запрету на проведение таких переговоров. Данные действия подпадают под нарушение закона о защите конкуренции. Предприятиям грозят оборотные штрафы.
Собранные по делу материалы переданы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.