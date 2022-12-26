https://crimea.ria.ru/20221226/fas-kryma-raskryla-sgovor-pri-zakupkakh-dlya-leninskoy-rayonnoy-bolnitsy-1126144037.html

ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы

ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы - РИА Новости Крым, 26.12.2022

ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы Крыма выявили картельный сговор при проведении госзакупок в Ленинском районе республики на сумму более 40... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T16:51

2022-12-26T16:51

2022-12-26T16:48

крым

новости

новости крыма

происшествия

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/68/1117776854_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_50d7d4c083fdc033a7e6e56430e374af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы Крыма выявили картельный сговор при проведении госзакупок в Ленинском районе республики на сумму более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Участниками сговора стали десять предприятий-поставщиков реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья для Ленинской центральной районной больницы и сотрудники медучреждения.По их итогам компании заключили контракты на сумму 40 миллионов рублей по завышенным ценам. К таким выводам в ФАС пришли после анализа результатов торгов. В частности, установлено, что участие в электронных аукционах, подача заявок, ценовых предложений и заключение контрактов происходило с одинаковых IР-адресов.Предприятия не только обменивались информацией, но и фактически располагались по одному адресу. Документы, подтверждающие их причастность к картельной деятельности, были обнаружены в ходе проверки.Установлено, что фигуранты дела как до публичного объявления закупки, так и во время ее проведения, сотрудничали и обменивались информацией вопреки существующему законодательному запрету на проведение таких переговоров. Данные действия подпадают под нарушение закона о защите конкуренции. Предприятиям грозят оборотные штрафы.Собранные по делу материалы переданы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.Читайте также:Прокуратура Севастополя выявила нарушения в исполнении нацпроектаПодрядчик ремонта набережной Салгира займется музеем в СевастополеПодрядчик в Крыму оштрафован на 270 тыс. рублей из-за лифта в больнице

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, происшествия, общество, здравоохранение в крыму и севастополе