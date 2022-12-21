https://crimea.ria.ru/20221221/start-dan-na-yuge-rossii-otkryta-doroga-svyazyvayuschaya-m-4-don-i-krym-1126052180.html
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым
Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:16
михаил мишустин
правительство россии
россия
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
крымский мост
экономика
краснодарский край
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126051307_0:0:1015:571_1920x0_80_0_0_b13e122b1399271cebf7c183b01a7c4f.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, подчеркнули в правительстве."Новый отрезок дороги имеет большое значение для Анапы: благодаря северному обходу будет решена проблема с пробками, что особенно актуально в курортный сезон. Прогнозная интенсивность движения ‒ 32 тысячи автомобилей в сутки. Также на участке построено пять мостов и путепроводов, три развязки. Новая четырехполосная магистраль позволит вывести транзитный поток за пределы города, повысит доступность и привлекательность курорта", - добавили в пресс-службе.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20221213/trassu-m-4-don-prodlyat-do-kerchi-1125852894.html
россия
крымский мост
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126051307_187:0:948:571_1920x0_80_0_0_d1096225661234afa475de4a41b1cba2.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство россии, россия, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, крымский мост, экономика, краснодарский край, анапа
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым
Премьер Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"В Краснодарском крае введен в эксплуатацию северный обход Анапы. Он позволит исключить движение транзитного транспорта по улично-дорожной сети города и прилегающих поселений, а также сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым", - говорится в сообщении кабмина.
Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, подчеркнули в правительстве.
"Новый отрезок дороги имеет большое значение для Анапы: благодаря северному обходу будет решена проблема с пробками, что особенно актуально в курортный сезон. Прогнозная интенсивность движения ‒ 32 тысячи автомобилей в сутки. Также на участке построено пять мостов и путепроводов, три развязки. Новая четырехполосная магистраль позволит вывести транзитный поток за пределы города, повысит доступность и привлекательность курорта", - добавили в пресс-службе.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году
. По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: