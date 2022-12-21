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Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым
Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:16
михаил мишустин
правительство россии
россия
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
крымский мост
экономика
краснодарский край
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, подчеркнули в правительстве."Новый отрезок дороги имеет большое значение для Анапы: благодаря северному обходу будет решена проблема с пробками, что особенно актуально в курортный сезон. Прогнозная интенсивность движения ‒ 32 тысячи автомобилей в сутки. Также на участке построено пять мостов и путепроводов, три развязки. Новая четырехполосная магистраль позволит вывести транзитный поток за пределы города, повысит доступность и привлекательность курорта", - добавили в пресс-службе.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20221213/trassu-m-4-don-prodlyat-do-kerchi-1125852894.html
россия
крымский мост
краснодарский край
анапа
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михаил мишустин, правительство россии, россия, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, крымский мост, экономика, краснодарский край, анапа
Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым

Премьер Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы

15:16 21.12.2022
 
© Правительство РоссииПремьер Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы
Премьер Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы
© Правительство России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"В Краснодарском крае введен в эксплуатацию северный обход Анапы. Он позволит исключить движение транзитного транспорта по улично-дорожной сети города и прилегающих поселений, а также сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым", - говорится в сообщении кабмина.
Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, подчеркнули в правительстве.
"Новый отрезок дороги имеет большое значение для Анапы: благодаря северному обходу будет решена проблема с пробками, что особенно актуально в курортный сезон. Прогнозная интенсивность движения ‒ 32 тысячи автомобилей в сутки. Также на участке построено пять мостов и путепроводов, три развязки. Новая четырехполосная магистраль позволит вывести транзитный поток за пределы города, повысит доступность и привлекательность курорта", - добавили в пресс-службе.
Открытие двух новых скоростных платных участков на автодороге М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 15:56
Трассу М-4 Дон продлят до Керчи
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма.
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Михаил МишустинПравительство РоссииРоссияРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаКрымский мостЭкономикаКраснодарский крайАнапа
 
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