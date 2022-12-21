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Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым

Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и Крым

Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:16

михаил мишустин

правительство россии

россия

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краснодарский край

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов. Эта автодорога вошла в состав транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Республику Крым. Она стала частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, подчеркнули в правительстве."Новый отрезок дороги имеет большое значение для Анапы: благодаря северному обходу будет решена проблема с пробками, что особенно актуально в курортный сезон. Прогнозная интенсивность движения ‒ 32 тысячи автомобилей в сутки. Также на участке построено пять мостов и путепроводов, три развязки. Новая четырехполосная магистраль позволит вывести транзитный поток за пределы города, повысит доступность и привлекательность курорта", - добавили в пресс-службе.Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221213/trassu-m-4-don-prodlyat-do-kerchi-1125852894.html

россия

крымский мост

краснодарский край

анапа

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михаил мишустин, правительство россии, россия, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, крымский мост, экономика, краснодарский край, анапа