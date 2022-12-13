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Трассу М-4 Дон продлят до Керчи - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Трассу М-4 Дон продлят до Керчи
Трассу М-4 Дон продлят до Керчи - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Трассу М-4 Дон продлят до Керчи
Строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T15:56
2022-12-13T16:15
марат хуснуллин
дороги крыма
крым
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крымский мост
ремонт дорог
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краснодар
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма."По Азово-Черноморскому бассейну – вы поручали сделать дорогу до Керчи, до Керченского моста. В этом году обход Анапы будет уже закончен. В следующем мы закончим от Анапы до моста. Участок от Краснодара до Керченского моста – большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024. По контракту у нас конец 2024 года", - отметил Хуснуллин.Таким образом, благодаря опережающему финансированию и системной работе специалистов, в ближайшие годы появится постоянная трасса от Москвы до Крыма, заключил Хуснуллин.Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" — автомобильная дорога федерального значения, проходящая по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяженность автодороги составляет около полутора тысяч километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В России хотят повысить цены на платные дорогиНа дорожную пятилетку в России выделят 13 триллионов рублей – ХуснуллинХуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20221121/remont-trassy-kharkov--simferopol-kruglosutochno-i-po-standartam-rf-1125485205.html
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марат хуснуллин, дороги крыма, крым, керчь, крымский мост, ремонт дорог, владимир путин (политик), краснодар, москва
Трассу М-4 Дон продлят до Керчи

Хуснуллин: трассу М-4 Дон продлят до Керчи к 2024 году

15:56 13.12.2022 (обновлено: 16:15 13.12.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие двух новых скоростных платных участков на автодороге М-4 "Дон"
Открытие двух новых скоростных платных участков на автодороге М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с Крымским мостом, планируют завершить в 2024 году. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
По его словам, обход города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируют достроить на год раньше запланированного срока – в начале лета 2023 года. Далее трассу продолжат до Краснодара и в обход города, после чего – в сторону Крыма.
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"По Азово-Черноморскому бассейну – вы поручали сделать дорогу до Керчи, до Керченского моста. В этом году обход Анапы будет уже закончен. В следующем мы закончим от Анапы до моста. Участок от Краснодара до Керченского моста – большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024. По контракту у нас конец 2024 года", - отметил Хуснуллин.
Таким образом, благодаря опережающему финансированию и системной работе специалистов, в ближайшие годы появится постоянная трасса от Москвы до Крыма, заключил Хуснуллин.
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Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" — автомобильная дорога федерального значения, проходящая по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяженность автодороги составляет около полутора тысяч километров.
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