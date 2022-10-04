https://crimea.ria.ru/20221004/v-rossii-khotyat-povysit-tseny-na-platnye-dorogi-1124715596.html

В России хотят повысить цены на платные дороги

В России хотят повысить цены на платные дороги - РИА Новости Крым, 04.10.2022

В России хотят повысить цены на платные дороги

Минтранс РФ вернулся к вопросу увеличения тарифов на проезд по платным участкам федеральных трасс. Согласно тексту проекта постановления, изменения коснутся как РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T16:56

2022-10-04T16:56

2022-10-04T16:56

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Минтранс РФ вернулся к вопросу увеличения тарифов на проезд по платным участкам федеральных трасс. Согласно тексту проекта постановления, изменения коснутся как легковых авто, так и автобусов, и грузового транспорта.Об этом шаге в министерстве заявили еще в октябре прошлого года. Теперь, с доработками и уточнениями, проект вновь вынесен для обсуждения. Как и прежде, основной причиной изменения тарифов называются возросшие расходы на строительство и содержание автодорог. Подчеркивается, что по настоящее время размер платы для каждого вида транспорта регулируется постановлением от 2016 года и рассчитывается в ценах 2015 года с учетом индексации. При этом стоимость строительства новых трасс только с начала прошлого года выросла в среднем на 12% без учета инфляции, отметили в Росавтодоре.В министерстве уверены, что увеличение максимального тарифа позволит "обеспечить гибкое регулирование при соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автодорог". Иными словами – создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль и позитивно скажется на сроках строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог.В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 20 октября. После этого будет принято решение о его утверждении, либо направлении на очередной этап доработки.

https://crimea.ria.ru/20211025/v-rossii-planiruyut-povysit-tarify-za-proezd-po-platnym-dorogam-1121232724.html

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экономика, общество