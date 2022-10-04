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В России хотят повысить цены на платные дороги - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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В России хотят повысить цены на платные дороги
В России хотят повысить цены на платные дороги - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В России хотят повысить цены на платные дороги
Минтранс РФ вернулся к вопросу увеличения тарифов на проезд по платным участкам федеральных трасс. Согласно тексту проекта постановления, изменения коснутся как РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T16:56
2022-10-04T16:56
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Минтранс РФ вернулся к вопросу увеличения тарифов на проезд по платным участкам федеральных трасс. Согласно тексту проекта постановления, изменения коснутся как легковых авто, так и автобусов, и грузового транспорта.Об этом шаге в министерстве заявили еще в октябре прошлого года. Теперь, с доработками и уточнениями, проект вновь вынесен для обсуждения. Как и прежде, основной причиной изменения тарифов называются возросшие расходы на строительство и содержание автодорог. Подчеркивается, что по настоящее время размер платы для каждого вида транспорта регулируется постановлением от 2016 года и рассчитывается в ценах 2015 года с учетом индексации. При этом стоимость строительства новых трасс только с начала прошлого года выросла в среднем на 12% без учета инфляции, отметили в Росавтодоре.В министерстве уверены, что увеличение максимального тарифа позволит "обеспечить гибкое регулирование при соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автодорог". Иными словами – создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль и позитивно скажется на сроках строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог.В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 20 октября. После этого будет принято решение о его утверждении, либо направлении на очередной этап доработки.
https://crimea.ria.ru/20211025/v-rossii-planiruyut-povysit-tarify-za-proezd-po-platnym-dorogam-1121232724.html
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экономика, общество
В России хотят повысить цены на платные дороги

Тарифы на платных дорогах в России могут вырасти уже в новом году – Минтранс

16:56 04.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие двух новых скоростных платных участков на автодороге М-4 "Дон"
Открытие двух новых скоростных платных участков на автодороге М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Минтранс РФ вернулся к вопросу увеличения тарифов на проезд по платным участкам федеральных трасс. Согласно тексту проекта постановления, изменения коснутся как легковых авто, так и автобусов, и грузового транспорта.
Об этом шаге в министерстве заявили еще в октябре прошлого года. Теперь, с доработками и уточнениями, проект вновь вынесен для обсуждения. Как и прежде, основной причиной изменения тарифов называются возросшие расходы на строительство и содержание автодорог. Подчеркивается, что по настоящее время размер платы для каждого вида транспорта регулируется постановлением от 2016 года и рассчитывается в ценах 2015 года с учетом индексации. При этом стоимость строительства новых трасс только с начала прошлого года выросла в среднем на 12% без учета инфляции, отметили в Росавтодоре.
Внутригородская платная автомагистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 13:47
В России планируют повысить тарифы за проезд по платным дорогам
В случае утверждения документа, стоимость проезда 1 километра по платным участкам для легковых авто вырастет с 3,65 рубля до 5 рублей по действующим (реконструируемым) дорогам (М-4 "Дон, М-1 "Беларусь", М-3 "Украина") и до 8 рублей – по новым и строящимся дорогам, которые будут построены (М-11 "Нева", за исключением участка в обход Одинцово, ЦКАД; М-12 "Москва-Казань"). Минимальная стоимость проезда 1 километра для грузовых авто и пассажирских автобусов, в зависимости от размеров и тоннажности, составит от 16 до 53 рублей.
В министерстве уверены, что увеличение максимального тарифа позволит "обеспечить гибкое регулирование при соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автодорог". Иными словами – создаст условия для привлечения инвестиций в отрасль и позитивно скажется на сроках строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог.
В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 20 октября. После этого будет принято решение о его утверждении, либо направлении на очередной этап доработки.
 
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