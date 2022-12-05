https://crimea.ria.ru/20221205/khusnullin-nazval-srok-zaversheniya-remonta-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125695553.html

Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста

Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста

Ремонт левой полосы автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T18:15

2022-12-05T18:15

2022-12-05T18:48

марат хуснуллин

владимир путин (политик)

крымский мост

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Ремонт левой полосы автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту страны Владимиру Путину в ходе посещения объекта.По словам Хуснуллина, левая полоса моста пострадала, ее работоспособность ограничена, специалисты приступают к ее ремонту. Путин в понедельник посетил Крымский мост, проехав по нему за рулем автомобиля. Хуснуллин доложил ему о ходе ремонта поврежденных пролетов транспортного перехода. "Где-то к марту закончите", - спросил Путин, говоря о ремонте левой полосы моста. "Думаю, что закончим", - ответил Хуснуллин. "В конце марта?" - уточнил президент. Вице-премьер ответил утвердительно.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.

https://crimea.ria.ru/20221205/putin-za-rulem-otkryl-otremontirovannuyu-chast-krymskogo-mosta-1125694389.html

крымский мост

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марат хуснуллин, владимир путин (политик), крымский мост, дороги крыма