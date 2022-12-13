Как идет ремонт левой полосы Крымского моста
Хуснуллин: для ремонта левой части Крымского моста привезли 400 тонн металлоконструкций
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Первые 400 тонн металлоконструкций для ремонта левой части Крымского моста произвели и привезли к месту установки, всего же необходимо поставить 1200 тонн. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Уже везут металлоконструкции – из 1200 тонн 400 тонн привезено. И поскольку уникальный опыт мы наработали при ремонте поврежденной стороны, у нас слаженная команда и есть проектные решения, то все мы плавно перешли на левую часть и работаем", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт менее поврежденное левой полосы автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. По его словам, ее работоспособность ограничена, поэтому после завершения работ на правой части было принято решение восстановить и эту полосу.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть транспортного перехода вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.
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