https://crimea.ria.ru/20221213/kak-idet-remont-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125856085.html

Как идет ремонт левой полосы Крымского моста

Как идет ремонт левой полосы Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Как идет ремонт левой полосы Крымского моста

Первые 400 тонн металлоконструкций для ремонта левой части Крымского моста произвели и привезли к месту установки, всего же необходимо поставить 1200 тонн. Об... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T16:22

2022-12-13T16:22

2022-12-13T16:22

крымский мост

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

ремонт и строительство дорог в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011991_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5bfd7f3b52b143e1f8959cd9ed223344.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Первые 400 тонн металлоконструкций для ремонта левой части Крымского моста произвели и привезли к месту установки, всего же необходимо поставить 1200 тонн. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт менее поврежденное левой полосы автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. По его словам, ее работоспособность ограничена, поэтому после завершения работ на правой части было принято решение восстановить и эту полосу.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть транспортного перехода вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского мостаПутин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаХуснуллин оценил надежность Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221212/ogranichenie-proezda-po-krymskomu-mostu-kakie-mashiny-ne-propuskayut-1125819119.html

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, ремонт и строительство дорог в крыму