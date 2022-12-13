Рейтинг@Mail.ru
Как идет ремонт левой полосы Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221213/kak-idet-remont-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125856085.html
Как идет ремонт левой полосы Крымского моста
Как идет ремонт левой полосы Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Как идет ремонт левой полосы Крымского моста
Первые 400 тонн металлоконструкций для ремонта левой части Крымского моста произвели и привезли к месту установки, всего же необходимо поставить 1200 тонн. Об... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T16:22
2022-12-13T16:22
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
ремонт и строительство дорог в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011991_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5bfd7f3b52b143e1f8959cd9ed223344.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Первые 400 тонн металлоконструкций для ремонта левой части Крымского моста произвели и привезли к месту установки, всего же необходимо поставить 1200 тонн. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт менее поврежденное левой полосы автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. По его словам, ее работоспособность ограничена, поэтому после завершения работ на правой части было принято решение восстановить и эту полосу.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть транспортного перехода вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского мостаПутин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаХуснуллин оценил надежность Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20221212/ogranichenie-proezda-po-krymskomu-mostu-kakie-mashiny-ne-propuskayut-1125819119.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011991_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7bdd9fe6af1e2b8c02837a1913bf74f5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, ремонт и строительство дорог в крыму
Как идет ремонт левой полосы Крымского моста

Хуснуллин: для ремонта левой части Крымского моста привезли 400 тонн металлоконструкций

16:22 13.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Первые 400 тонн металлоконструкций для ремонта левой части Крымского моста произвели и привезли к месту установки, всего же необходимо поставить 1200 тонн. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Уже везут металлоконструкции – из 1200 тонн 400 тонн привезено. И поскольку уникальный опыт мы наработали при ремонте поврежденной стороны, у нас слаженная команда и есть проектные решения, то все мы плавно перешли на левую часть и работаем", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт менее поврежденное левой полосы автодорожной части Крымского моста планируется завершить в марте 2023 года. По его словам, ее работоспособность ограничена, поэтому после завершения работ на правой части было принято решение восстановить и эту полосу.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 14:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть транспортного перехода вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
 
Крымский мостМарат ХуснуллинЧП на Крымском мостуРемонт и строительство дорог в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49В отделениях "Почты Крыма" можно будет снять деньги с банковской карты
16:41В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под суд
16:38Российская армия отбила все контратаки ВСУ – хроники СВО
16:22Как идет ремонт левой полосы Крымского моста
16:15В Крыму ателье стало производить бронежилеты
15:56Трассу М-4 Дон продлят до Керчи
15:49В Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей
15:32Водителя автобуса осудят за гибель коммунальщика в Евпатории
14:59Сербия может повторить судьбу бывшей Югославии – политолог
14:28Кремль: три шага Зеленского к миру – это три шага к продолжению боев
14:11В Крыму третьи сутки подряд горят иномарки — причины пожаров выясняют
13:41На Арабатской стрелке построят новый город
13:32На юге и в центре РФ растет количество проявлений терроризма – Бортников
13:01Ливень обрушился на Севастополь: упавшие деревья и подтопленные улицы
12:39Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор
11:58Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку
11:46Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых
11:31Крымчанин нанес 20 ножевых ранений приятелю – приговор суда
11:22В Севастополе ветер обесточил центр города
10:54В Ялте пьяный водитель устроил полицейскую погоню
Лента новостейМолния