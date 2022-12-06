https://crimea.ria.ru/20221206/unikalnaya-tekhnologiya--khusnullin-o-vosstanovlenii-krymskogo-mosta-1125716607.html
Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
Восстановление поврежденной в результате октябрьского взрыва правой части Крымского моста было проведено в рекордные сроки и по уникальной технологии, левую... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T16:17
2022-12-06T16:17
2022-12-06T17:14
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденной в результате октябрьского взрыва правой части Крымского моста было проведено в рекордные сроки и по уникальной технологии, левую часть строители будут ремонтировать по такому же принципу. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста >>Ремонтно-восстановительные работы правой части заняли менее двух месяцев – рекордно мало, учитывая сложность операции. На мосту работали 500 специалистов, круглосуточно и в любую погоду."За 55 дней восстановили то, что в обычной жизни, по регламенту и с соблюдением всех процедур, заняло бы около года", - сказал Хуснуллин.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли автомобильную часть Крымского моста.
https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zhdat-otkrytiya-krymskogo-mosta-dlya-gruzovikov--vlasti-1125705175.html
https://crimea.ria.ru/20221205/khusnullin-nazval-srok-zaversheniya-remonta-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125695553.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
Хуснуллин рассказал об уникальной технологии восстановления Крымского моста
16:17 06.12.2022 (обновлено: 17:14 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденной в результате октябрьского взрыва правой части Крымского моста было проведено в рекордные сроки и по уникальной технологии, левую часть строители будут ремонтировать по такому же принципу. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Была применена уникальная технология строительства и ремонта моста. Обычно мост надвигается вперед, а в этом случае мы подошли по-другому: подвезли на тележках конструкции по действующему мосту и сдвигали вправо. Представьте, какая должна быть точность, чтобы сдвинуть домкратами 300-тонные конструкции, там точность до миллиметра. Только считанные люди умеют это делать. Мы отработали по правой стороне и такую же технологию применим на левой части моста", - отметил он.
Ремонтно-восстановительные работы правой части заняли менее двух месяцев – рекордно мало, учитывая сложность операции. На мосту работали 500 специалистов, круглосуточно и в любую погоду.
"За 55 дней восстановили то, что в обычной жизни, по регламенту и с соблюдением всех процедур, заняло бы около года", - сказал Хуснуллин.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли
автомобильную часть Крымского моста.