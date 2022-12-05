https://crimea.ria.ru/20221205/putin-poruchil-dodelat-zheleznodorozhnuyu-chast-krymskogo-mosta-1125696081.html

Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста

Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста

Владимир Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста. Поручение президент давал лично вице-премьеру Марату Хуснуллину в ходе поездки по мосту. РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T18:46

2022-12-05T18:46

2022-12-05T18:46

владимир путин (политик)

крымский мост

марат хуснуллин

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста. Поручение президент давал лично вице-премьеру Марату Хуснуллину в ходе поездки по мосту.Вице-премьер доложил, что ремонт железнодорожной части моста будет выполнен, для этого будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть."Выполним, мы обследование полностью завершили, сегодня это не влияет на пропускную способность", — ответил Хуснуллин.Президент вспомнил, что при строительстве Крымского моста изначально хотели сделать только одну полосу для железной дороги, но он настоял на двух.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.

https://crimea.ria.ru/20221205/khusnullin-nazval-srok-zaversheniya-remonta-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125695553.html

крымский мост

крым

кубань

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крымский мост, марат хуснуллин, крым, кубань