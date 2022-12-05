https://crimea.ria.ru/20221205/putin-poruchil-dodelat-zheleznodorozhnuyu-chast-krymskogo-mosta-1125696081.html
Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
Владимир Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста. Поручение президент давал лично вице-премьеру Марату Хуснуллину в ходе поездки по мосту. РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T18:46
2022-12-05T18:46
2022-12-05T18:46
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста. Поручение президент давал лично вице-премьеру Марату Хуснуллину в ходе поездки по мосту.Вице-премьер доложил, что ремонт железнодорожной части моста будет выполнен, для этого будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть."Выполним, мы обследование полностью завершили, сегодня это не влияет на пропускную способность", — ответил Хуснуллин.Президент вспомнил, что при строительстве Крымского моста изначально хотели сделать только одну полосу для железной дороги, но он настоял на двух.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.
https://crimea.ria.ru/20221205/khusnullin-nazval-srok-zaversheniya-remonta-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125695553.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), крымский мост, марат хуснуллин, крым, кубань
Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
Президент поручил вице-премьеру доделать железнодорожную часть Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста. Поручение президент давал лично вице-премьеру Марату Хуснуллину в ходе поездки по мосту.
"Железная дорога осколками тоже была немного повреждена, поэтому там тоже нужно все привести в нормативное состояние", — сказал президент вице-премьеру.
Вице-премьер доложил, что ремонт железнодорожной части моста будет выполнен, для этого будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть.
"Выполним, мы обследование полностью завершили, сегодня это не влияет на пропускную способность", — ответил Хуснуллин.
Президент вспомнил, что при строительстве Крымского моста изначально хотели сделать только одну полосу для железной дороги, но он настоял на двух.
"Меня уговаривали сделать две полосы и только одну линию железнодорожную. Все таки правильно, что настоял на том чтобы было две полосы, на перспективу", — сказал Путин.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.