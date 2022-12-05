https://crimea.ria.ru/20221205/putin-za-rulem-otkryl-otremontirovannuyu-chast-krymskogo-mosta-1125694389.html

Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста

Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста

Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T17:09

2022-12-05T17:09

2022-12-05T17:49

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.По словам Хуснуллина, всего за две недели удалось собрать 1214 тонн металлоконструкций и привезти на мост, подключили к работе 500 человек, три плавкрана, 4 баржи и более 20 единиц техники. Люди работали круглосуточно, несмотря на погодные условия и шторм.Президент также поинтересовался состоянием левой - менее пострадавшей в результате взрыва - части моста."Это правая часть. А левая, как я понимаю, в рабочем состоянии, но, тем не менее, нужны работы. Она немножко пострадала, нужно довести ее до идеального состояния?", - спросил Владимир Путин."Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы в первые же дни привели ее в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы привели ее тоже в нормальное соответствующее состояние", - ответил Марат Хуснуллин."Ну так и надо сделать", - поручил президент.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу. Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик)