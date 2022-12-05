https://crimea.ria.ru/20221205/putin-za-rulem-otkryl-otremontirovannuyu-chast-krymskogo-mosta-1125694389.html
Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T17:09
2022-12-05T17:09
2022-12-05T17:49
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.По словам Хуснуллина, всего за две недели удалось собрать 1214 тонн металлоконструкций и привезти на мост, подключили к работе 500 человек, три плавкрана, 4 баржи и более 20 единиц техники. Люди работали круглосуточно, несмотря на погодные условия и шторм.Президент также поинтересовался состоянием левой - менее пострадавшей в результате взрыва - части моста."Это правая часть. А левая, как я понимаю, в рабочем состоянии, но, тем не менее, нужны работы. Она немножко пострадала, нужно довести ее до идеального состояния?", - спросил Владимир Путин."Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы в первые же дни привели ее в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы привели ее тоже в нормальное соответствующее состояние", - ответил Марат Хуснуллин."Ну так и надо сделать", - поручил президент.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу. Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик)
Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
Путин за рулем проехал по отремонтированному Крымскому мосту
17:09 05.12.2022 (обновлено: 17:49 05.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, всего за две недели удалось собрать 1214 тонн металлоконструкций и привезти на мост, подключили к работе 500 человек, три плавкрана, 4 баржи и более 20 единиц техники. Люди работали круглосуточно, несмотря на погодные условия и шторм.
"Хорошая производственная база позволила всю сборку металлоконструкций организовать прямо здесь. Мы привезли все с трех крупнейших заводов-металлопроизводителей - Тюмени, Кургана и Воронежа. Благодаря тому, что у нас развернутая программа строительства по стране, металл был в наличии под мостовые изделия, и мы быстро перебросили металл на производство конструкций. И за две недели собрали 1214 тонн и привезли сюда", - рассказал Хуснуллин.
Президент также поинтересовался состоянием левой - менее пострадавшей в результате взрыва - части моста.
"Это правая часть. А левая, как я понимаю, в рабочем состоянии, но, тем не менее, нужны работы. Она немножко пострадала, нужно довести ее до идеального состояния?", - спросил Владимир Путин.
"Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы в первые же дни привели ее в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы привели ее тоже в нормальное соответствующее состояние", - ответил Марат Хуснуллин.
"Ну так и надо сделать", - поручил президент.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть Крымского моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.