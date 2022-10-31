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Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест еще одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T17:35
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крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест еще одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.Ранее в понедельник аналогичное решение суд принял в отношении другого обвиняемого по этому же делу. Жалоба на арест последнего из троих арестованных в столице в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках дела о ЧП на Крымском мосту троих человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
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крымский мост, чп на крымском мосту, крым
Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО двух обвиняемых в теракте на Крымском мосту

17:35 31.10.2022 (обновлено: 17:36 31.10.2022)
 
© РИА Новости . Елена Иванова / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Елена Иванова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест еще одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник аналогичное решение суд принял в отношении другого обвиняемого по этому же делу. Жалоба на арест последнего из троих арестованных в столице в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.
Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках дела о ЧП на Крымском мосту троих человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Крымский мостЧП на Крымском мостуКрым
 
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