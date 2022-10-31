https://crimea.ria.ru/20221031/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-dva-obvinyaemykh-ostalis-v-sizo-1125179397.html

Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО

Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест еще одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T17:35

2022-10-31T17:35

2022-10-31T17:36

крымский мост

чп на крымском мосту

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124793896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d26d5a455dafff3908f1f1f1b719d51d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест еще одного из обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.Ранее в понедельник аналогичное решение суд принял в отношении другого обвиняемого по этому же делу. Жалоба на арест последнего из троих арестованных в столице в суд пока не поступала, уточнили в инстанции.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках дела о ЧП на Крымском мосту троих человек. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, чп на крымском мосту, крым