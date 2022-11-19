https://crimea.ria.ru/20221119/na-krymskom-mostu-zavershili-nadvizhku-vsekh-proletov-1125447602.html

На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов

На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов - РИА Новости Крым, 19.11.2022

На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов

На Крымском мосту строители завершили надвижку всех четырех пролетов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T17:35

2022-11-19T17:35

2022-11-19T17:41

крымский мост

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту строители завершили надвижку всех четырех пролетов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Вице-премьер пояснил, что первые два пролета уже находятся в проектном положении. Строители приступили к работам по устройству деформационных швов. "Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ", - указал вице-премьер.В воскресенье утром движение по Крымскому мосту перекрывали в четвертый раз для проведения ремонтно-восстановительных работ. Проезд всех видов транспорта по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже 8, 12 и 16 ноября. Самое продолжительное ограничение составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221119/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-transporta-1125445371.html

https://crimea.ria.ru/20221115/nazvany-sroki-remonta-vtorogo-puti-na-zhd-chasti-krymskogo-mosta-1125383407.html

крымский мост

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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту