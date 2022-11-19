https://crimea.ria.ru/20221119/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-transporta-1125445371.html
Крымский мост открыли для проезда транспорта
Крымский мост открыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Крымский мост открыли для проезда транспорта
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 11 часов, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T15:24
2022-11-19T15:24
2022-11-19T15:28
крымский мост
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чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 11 часов, сообщили в Минтрансе России. Уточняется, что ранее оно было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами. В минтрансе Крыма указывали, что движение транспорта по мосту должны возобновить к 16.00 19 ноября. Проезд всех видов транспорта по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже 8, 12 и 16 ноября. Самое продолжительное ограничение составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, новости, чп на крымском мосту
Крымский мост открыли для проезда транспорта
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно – Минтранс РФ
15:24 19.11.2022 (обновлено: 15:28 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 11 часов, сообщили в Минтрансе России.
"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее оно было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами. В минтрансе Крыма указывали, что движение транспорта по мосту должны возобновить
к 16.00 19 ноября.
Проезд всех видов транспорта по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже 8, 12 и 16 ноября. Самое продолжительное ограничение составило 12 часов.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.