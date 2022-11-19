https://crimea.ria.ru/20221119/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-msotu-priostanovleno-1125441243.html
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено в субботу до 16.00 для проведения ремонтных работ. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T08:24
2022-11-19T08:24
2022-11-19T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено в субботу до 16.00 для проведения ремонтных работ.Проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже трижды – 8, 12 и 16 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221117/krymskiy-most-mogut-vosstanovit-za-schet-zamorozhennykh-sredstv-inostrantsev-1125408258.html
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, новости
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в субботу до 16.00
08:24 19.11.2022 (обновлено: 08:28 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено в субботу до 16.00 для проведения ремонтных работ.
"19 ноября 2022 года с 4:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами, автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - ранее предупредили в минтрансе РК.
Проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже трижды – 8, 12 и 16 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.