https://crimea.ria.ru/20221119/dvizhenie-transporta-po-krymskomu-msotu-priostanovleno-1125441243.html

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено в субботу до 16.00 для проведения ремонтных работ. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T08:24

2022-11-19T08:24

2022-11-19T08:28

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено в субботу до 16.00 для проведения ремонтных работ.Проезд автомобилей по Крымскому мосту из-за ремонтных работ приостанавливался уже трижды – 8, 12 и 16 ноября. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221117/krymskiy-most-mogut-vosstanovit-za-schet-zamorozhennykh-sredstv-inostrantsev-1125408258.html

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2022

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транспорт, крым, новости