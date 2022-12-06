Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наверное, противник рассчитывал, что этим взрывом будут более сильные разрушения, но у нас настолько прочные конструкции, что мы и эту часть быстро восстановили, и соседние пролеты моста выдержали взрывную волну. То есть, у нас российские нормы по надежности очень высокие, выше мировых норм. Поэтому никаких сомнений нет, что восстановленная часть моста будет надежной", - сказал он.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста.