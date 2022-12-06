https://crimea.ria.ru/20221206/khusnullin-otsenil-nadezhnost-krymskogo-mosta-1125717657.html

Хуснуллин оценил надежность Крымского моста

Хуснуллин оценил надежность Крымского моста - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Хуснуллин оценил надежность Крымского моста

Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T16:46

2022-12-06T16:46

2022-12-06T16:38

крымский мост

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста.

https://crimea.ria.ru/20221206/unikalnaya-tekhnologiya--khusnullin-o-vosstanovlenii-krymskogo-mosta-1125716607.html

крымский мост

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2022

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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту