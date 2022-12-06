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Хуснуллин оценил надежность Крымского моста - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
Хуснуллин оценил надежность Крымского моста - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T16:46
2022-12-06T16:38
крымский мост
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста.
https://crimea.ria.ru/20221206/unikalnaya-tekhnologiya--khusnullin-o-vosstanovlenii-krymskogo-mosta-1125716607.html
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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Хуснуллин оценил надежность Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта

16:46 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наверное, противник рассчитывал, что этим взрывом будут более сильные разрушения, но у нас настолько прочные конструкции, что мы и эту часть быстро восстановили, и соседние пролеты моста выдержали взрывную волну. То есть, у нас российские нормы по надежности очень высокие, выше мировых норм. Поэтому никаких сомнений нет, что восстановленная часть моста будет надежной", - сказал он.
На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетных строений
16:17
Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста.
 
Крымский мостМарат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
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