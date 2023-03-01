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В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%, также стало меньше заболевших ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T08:24
2023-03-01T08:24
2023-03-01T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%, также стало меньше заболевших ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора."На территории России зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев", - говорится в сообщении.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится почти 58% положительных находок. У заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 новых случая заражения COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппомПочему умирают от COVID-19Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
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роспотребнадзор, россия, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, новости, грипп, орви
В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 27%, также стало меньше заболевших ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"На территории России зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%, зарегистрировано 756 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится почти 58% положительных находок. У заболевших в 86% случаев выявляются вирусы гриппа B.
Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.
Как сообщалось, в Крыму и Севастополе за сутки выявили
93 новых случая заражения COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано.
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