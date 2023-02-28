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Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 103 пациентов. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T10:54
2023-02-28T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 103 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 416 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 017 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 205 022", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не подтверждено. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 422.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было. В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 17."На данный момент в больницах находятся 80 пациентов, из них 69 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 335 человек, выздоровели 96 335.Читайте также на РИА Новости Крым:Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеРост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человекСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
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Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая COVID-19

10:54 28.02.2023 (обновлено: 10:55 28.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 103 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 416 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 017 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 205 022", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не подтверждено. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 422.
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Почему умирают от COVID-19

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было. В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 17.
"На данный момент в больницах находятся 80 пациентов, из них 69 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 335 человек, выздоровели 96 335.
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