https://crimea.ria.ru/20230228/zabolevaemost-covid-v--krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1127245622.html

Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 103 пациентов. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T10:54

2023-02-28T10:54

2023-02-28T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 103 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 416 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 017 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, за весь период – 205 022", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не подтверждено. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 422.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было. В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 17."На данный момент в больницах находятся 80 пациентов, из них 69 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 335 человек, выздоровели 96 335.Читайте также на РИА Новости Крым:Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеРост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человекСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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